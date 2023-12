Après deux défaites en Champions Cup, le Stade français s'est repris en s'imposant face à La Rochelle (18-13). Les Parisiens, grâce à deux essais inscrits par Ward et Hamdaoui, ont pris le meilleur sur des Rochelais réduits à quatorze après l'exclusion du capitaine Jonathan Danty. Les Maritimes repartent de la capitale avec un point de bonus défensif.

Après deux défaites inaugurales en Champions Cup lors des deux derniers week-ends, le Stade Français renoue avec la victoire... en Top 14. Face à des Rochelais sans Atonio ou Botia notamment, les Stadistes se sont imposés au Stade Jean-Bouin (18-13) ce samedi après-midi lors de la 10e journée de Top 14. Alors que le début de match a été marqué par les nombreuses fautes de main des deux parts, Antoine Hastoy aurait pu lancer les Rochelais dès la 11e minute mais l'international français a totalement manqué sa pénalité avant de corriger la mire deux minutes plus tard (0-3, 13e).

De nombreuses fautes de main

Dans les vingt premières minutes, les spectateurs ont pu voir une attaque-défense où les Maritimes ont longtemps buté sur la rugueuse défense parisienne. C'est finalement en contre où Jeremy Ward a trouvé la faille. Après une percée de Léo Barré, Bollengier a dégagé le ballon sur Joe Marchant qui s'est défait à hauteur de la ligne médiane d'Ulton Dillane. L'Anglais a feinté la passe, laissant Teddy Iribaren dans le vent avant de servir Jeremy Ward, auteur du premier essai avant une transformation de Joris Segonds (7-3, 24e).

Le premier acte s'est poursuivi avec de nombreuses fautes de main dans des conditions très venteuses. Alors qu'Ihaia West et ses partenaires ont éprouvé de grandes difficultés à trouver des espaces dans la défense adverse, Joris Segonds a donné sept points d'avance aux Parisiens après une pénalité (10-3, 32e). Avant la mi-temps, Antoine Hastoy a échoué pour la deuxième fois de la soirée face aux poteaux (10-3, 39e). Au retour des vestiaires, Ronan O'Gara a fait rentrer Will Skelton, son pilier pour redonner de la discipline et un cadre aux jeunes joueurs. L'Australien a tenté de sonner la révolte chez les Jaune et Noir mais c'était avant la 47e minute de jeu.

Le mauvais geste de Danty À la sortie d'un ruck, Jeremy Ward reste au sol. Après visionnage à la vidéo, Thomas Charabas prend sa décision : il donne un carton jaune au Parisien pour avoir tirer Jonathan Danty par le maillot hors du ruck. Le capitaine rochelais du soir est lui exclu pour avoir repoussé son vis-à-vis d'un coup de pied. Un mauvais geste de la part de l'ancien stadiste qui a laissé ses coéquipiers pendant près d'une période en infériorité numérique. Dans la foulée, Joris Segonds a donné dix points d'avance au Stade Français (13-3, 48e). Avant l'heure de jeu, l'entrant Hugo Reus a réduit l'écart grâce à une première pénalité (13-6, 59e). Quelques minutes plus tard, les Parisiens ont repris le large après de belles percées de Léo Barré et Sekou Macalou, entré en jeu. C'est finalement Kylan Hamdaoui, en bout de ligne qui a aplatit dans le coin gauche (18-6) avant un premier échec de Segonds. À l'entrée du money time, l'ancien joueur du Stade Français Silatolu Latu aplatit en force le seul essai rochelais après un ballon porté (18-13, 70e). Un en-avant de Will Skelton avant la sirène a finalement scellé le succès parisien.

