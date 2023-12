Emportés par les évènements, les Bayonnais sont complètement passés au travers de leur prestation à Perpignan. Après l'intermède européen encourageant et prometteur, c'est un dur retour sur terre que les Basques vont devoir digérer avant la réception du Racing 92 la semaine prochaine.

La chute est presque vertigineuse. Balayés par l'USAP avec reprise douloureuse, les hommes de Grégory Patat ont peiné sur tous les registres. D'abord dans la conduite de jeu, où les coéquipiers de Camille Lopez ont multiplié les scories. Puis dans la stratégie, où quand le vent décidait d'être à leur avantage, les Bayonnais confondaient occupation et prise d'initiative dangereuse. Un score sans appel qui interpelle forcément après une Champions Cup de bonne facture. Comment l'Aviron a t'il pu basculer dans l'approximatif en si peu de temps ?

Les Perpignanais n'ont pas fait dans la dentelle à la maison !



Le film du match > https://t.co/cDC6cmt0cw pic.twitter.com/dsXqBgVvqm — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) December 22, 2023

Sans succès loin de ses bases depuis novembre 2022 en Top14, Bayonne ne rivalise plus vraiment à l'extérieur. Une rengaine tenace que regrette l'ouvreur Camille Lopez :"Avant de parler de l'adversaire, parlons de notre match, où plutôt de rien car il ne s'est rien passé. Comme on dit dans le jargon, on se fait rouler dessus sur tous les secteurs. Pourtant, on savait où nous mettions les pieds. C'est comme çà et on devra apprendre d'une telle prestation." Une mauvaise habitude pour les Basques qui recherchent toujours un succès loin de leurs bases, comme le concède l'international :"Nous sommes des petits, et je peux vous garantir qu'on n'a pas manqué de respect à Perpignan pour ce déplacement. Non, Bayonne est à sa place et il ne faut pas voir plus loin que çà."

Des ambitions à la baisse ?

Un constat sec, les Bayonnais furent en perdition graduellement, à la recherche de gestes inappropriés et souvent à contre-courant du jeu et de l'aspect stratégique. Une incompréhension latente pour le deuxième ligne Denis Marchois :"On n'arrive pas à mettre en place ce que l'on prépare dans la semaine. On a pas su dompter les conditions, je pense qu'on surjoue un peu également. On ne parvient pas à scorer et quand tu restes trop longtemps dans ton camp, tu t'exposes à ce type de résultat." Bayonne montre presque un visage différent, si séduisant et enjoué à Jean-Dauger, à la hauteur quand le niveau l'exige en Coupe d'Europe.



Sans remettre tout en question, Bayonne reste cantonné au milieu de tableau, de quoi revoir quelques ambitions à la baisse ou simple passage difficile à intégrer ? Camille Lopez s'exprime :"Ce soir, je n'ai pas reconnu l'équipe. On a vu des choses bien plus sympas contre d'autres formations. On ne grandit pas et je n'ai pas de baguette magique. Le staff nous a pourtant averti et l'an passé était déjà un souvenir douloureux. Ils sont comme nous, ils ont excité leurs supporters comme les nôtres à Jean-Dauger." Et poursuivre la routine du Top14 en gardant un certain cadre, il poursuit :"On peut rien sortir de bon si après quelques sorties encourageantes en Coupe d'Europe, on se dit que c'est arrivé. Respectons les bases de ce sport, nous ne sommes personne pour prétendre quoi que ce soit." L'Aviron est touché, mais pas encore coulé, il a prouvé à de maintes reprises.