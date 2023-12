Ce vendredi soir, en ouverture de la dixième journée du championnat, Perpignan a réalisé une belle opération en venant à bout de l’Aviron bayonnais, avec le bonus offensif, 36-10. Les hommes de Franck Azéma ont dominé la partie et ont inscrit six essais, face à une formation basque indisciplinée et hors du coup.

Treizième, avec onze points de retard sur l’Aviron bayonnais (10e) avant cette rencontre, l’USAP jouait gros ce vendredi soir lors de la réception de l’équipe basque. Devant leur public, les Catalans n’ont pas tremblé. Ils ont remporté, haut la main, cette bataille du bas de tableau, 36-10, et ont fait un joli cadeau de Noël à leurs supporters. Avec ce succès important, Perpignan reste, certes, avant-dernier, mais n’a plus que trois points de retard sur Lyon et Oyonnax, qui jouent demain. Bayonne, qui perd une nouvelle fois à l’extérieur, est pour l’instant dixième.

Dans la nuit catalane, les deux équipes ont proposé, d’entrée, beaucoup de rythme et de jeu. Si Bayonne a mis en place des séquences intéressantes, c’est l’USAP qui a vite pris le large au score. En effet, les Sang et Or ont franchi deux fois l’en-but basque sur le premier quart d’heure. Face au vent, ils avaient fait le choix de remonter de nombreux ballons à la main et cette stratégie s’est avérée payante. C’est après une magnifique séquence et une pénaltouche bien négociée que Seilala Lam a ouvert le score (5-0, 6e). C’est sur une interception d’Alistair Crossdale et une magnifique chistera de Jeronimo De La Fuente que Tommaso Allan a doublé la mise (12-3, 15e).

8 pénalités contre Bayonne à la pause

Entre-temps, Camille Lopez avait passé une pénalité, suite à une faute au sol de Xavier Chiocci (5-3, 10e), mais l’Aviron a eu du mal sur cette première période, même si Lucas Paulos a marqué un essai en coin, après un joli cadrage débordement d’Arthur Iturria (12-10, 22e). “L'USAP joue sur nos fautes, on est trop indisciplinés. Quand on tient le ballon, on fait de superbes choses, mais on est impatients”, disait d’ailleurs le manager bayonnais Grégory Patat, au micro de Canal +, à ce moment du match. Et les siens ont, en effet, été beaucoup pénalisés (8 fois en première période, un carton jaune contre Ceyte).



L’essai, inscrit sur ballon porté par Joaquin Oviedo (17-10, 29e) est arrivé après deux pénaltouches des locaux, puis six minutes plus tard, l’ouvreur Jakes McIntyre, à la réception d’un jeu au pied de Tom Ecochard, a planté le quatrième essai (24-10, 37e) d’une équipe de Perpignan qui avait déjà fait le break à la pause. Au retour des vestiaires, la rencontre a un peu perdu en qualité, mais Bayonne a eu des occasions pour revenir au score. Pour autant, les Basques n’ont pas été réalistes. Alors que Thomas Acquier était sorti pour se faire recoudre, Matis Perchaud a manqué deux lancers en touche dans les 22 mètres adverses (49e, 52e) et son équipe est ressortie bredouille de ce temps fort.

Crossdale en forme

Perpignan, solide en défense, après avoir laissé passer l’orage, a fait son retour dans le camp basque, mais les Sang et Or, à la différence des Basques, ont creusé un peu plus l’écart au score. C’est d’abord Alistair Crossdale qui s’est fait remarquer, en contournant toute la défense bayonnaise, suite à un jeu au pied de Camille Lopez, avant de servir Tavite Veredamu qui a marqué en coin (29-10, 56e).



Contre une formation ciel et blanche maladroite et incapable de bien sortir de son camp, Perpignan a continué de mettre la pression et Veredamu n’est pas passé loin d’un doublé, mais le sacrifice d’Aurélien Callandret l’a forcé à mettre un pied en touche (66e). Peu importe, sur l’action suivante, profitant d’un en-avant de Reece Hodge à cinq mètres de son en-but, Afusipa Taumoepeau s’est emparé du ballon et a alourdi la note (36-10, 70e). Le public d’Aimé Giral pouvait alors lancer ses festivités de Noël.