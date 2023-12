Posolo Tuilagi a été prépondérant dans le succès catalan 36-10, tant en attaque qu'en défense. Thomas Ceyte, lui, a été indiscipliné et a coûté cher à son équipe.

Les tops

Posolo Tuilagi

Le jeune deuxième ligne a été laissé au repos pendant les deux journées de Challenge Cup. Bien en a pris au staff catalan, le champion du monde U20 avait de l'énergie à revendre ! Il a touché énormément de ballons et ses charges ont toujours mobilisé plusieurs adversaires. Perpignan a marqué trois essais après des ballons portés et les 145kg de Posolo Tuilagi ont évidemment pesé lourd dans la balance. Le Catalan s'est aussi envoyé en défense, avec douze plaquages, faisant tomber des fois ses adversaires avec facilité durant cinquante minutes. Indispensable !

Alistair Crossdale

Le trois-quarts aile avait du feu dans les jambes. Ses courses folles ont fait énormément de mal à la défense adverse, à l'image de cette relance sur un jeu au pied adverse où il passe en revue la défense adverse avant d'envoyer Tavite Veredamu à l'essai d'une sublime chistera. Certes, il a manqué deux plaquages sur les quatre manqués. Mais avec quatre défenseurs battus, trois franchissements et 144 mètres parcourus ballon en main, il a largement compensé ! Au sein d'une équipe qui a constamment proposé du jeu, malgré les rafales de vent et l'enjeu de la rencontre, il s'est régalé en venant toucher énormément de ballons et en les bonifiant très souvent !

Les Perpignanais n'ont pas fait dans la dentelle à la maison !



Joaquin Oviedo

L'Argentin devrait signer à Montpellier et ce n'est pas compliqué de savoir pourquoi les Héraultais sont sous son charme. Il est régulier dans ses performances et, même quand l'Usap plonge, il émerge. Et quand les Catalans brillent, comme contre Bayonne, il rayonne. Il a signé un 17/18 au plaquage ! Offensivement, il a marqué un essai suite à un maul, a parcouru 28 mètres ballon en main et a battu trois défenseurs.

Les flops

Thomas Ceyte

Le deuxième ligne a été généreux dans l'effort, comme à son habitude, mais il est souvent allé trop loin. Pénalisé à plusieurs reprises, il a écopé d'un carton jaune, payant l'accumulation des fautes de son équipe, sur le maul amenant l'essai de Joaquin Oviedo. À 12-3, il avait réussi à casser le premier plaquage mais, ensuite, il se fait arracher la balle par Jerónimo de la Fuente trop facilement alors qu'il y avait une belle occasion de scorer pour les Basques. À son débours, encore, deux plaquages ratés sur les six tentés.

Pierre Huguet

Le troisième ligne aile n'a pas eu son influence habituelle. Il a terminé la rencontre avec seulement huit petits plaquages tentés, dont un raté. Offensivement, il n'a porté le ballon que quatre mètres... Bref, ce n'est pas l'influence habituelle que l'on connaît au troisième ligne...

Aurélien Callendret

Ses deux comparses du triangle d'arrière ont aussi soufflé le chaud et le froid. Checik Tiberghien a réalisé quelques courses intéressantes mais a été en difficulté en défense. Nadir Megdoud a battu six défenseurs mais n'a pas été décisif comme il a pu l'être les semaines précédentes. Aurélien Callendret a beaucoup porté le ballon mais a été assez inefficace avec. Et, surtout, il s'est fait intercepter sur une sautée beaucoup trop longue qui amène le deuxième essai catalan.