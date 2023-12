La Challenge Cup n'est pas un objectif pour Perpignan, concentré sur l'objectif maintien en Top 14. Avec une équipe remaniée, les Catalans se sont inclinés 29-7 en Italie, sur la pelouse du Benetton Trévise.

La deuxième journée de la poule 2 aurait pu être une opportunité pour les joueurs de Franck Azéma de reprendre un peu d'allant dans une saison rendue inquiétante par le scénario domestique du Top 14. Après une défaite inaugurale à Aimé-Giral contre les Lions, les Arlequins n'avaient décidément par le cœur à l'Europe en se faisant dépasser facilement par le Benetton Trévise (29 - 7). L'effectif avait été remanié et montrait déjà une volonté de gestion. La rencontre a confirmé cela avec des joueurs de Vénétie qui n'ont pas eu à forcer leur talent pour prendre leur premier succès, avec bonus, dans cette poule 2 après 2 matches. Pour l'USAP, la tête est tournée au championnat, vendredi pour la réception de Bayonne.

On se doutait que l'USAP et Franck Azéma ne faisaient pas un cas de cette Challenge Cup en raison des turpitudes causées par le Top 14 et une 13e place inquiétante. La composition l'avait confirmé. Le début de match l'a rendu totalement évident. Les têtes n'étaient pas aux joutes européennes pour les Perpignanais qui se sont fait dominer toute la rencontre par le Benetton Trévise (29-7) dans une rencontre sans grand rythme. Les Italiens ont rapidement compris qu'ils avaient affaire à un adversaire absent et en ont parfois balbutié eux-mêmes leur rugby. Ils ont su, après la sirène, prendre l'ultime cadeau des Catalans pour bénéficier d'une victoire à 5 points avec l'essai du bonus.

Un premier acte à sens unique

Dès les tout premiers instants, Trévise campait dans la moitié de l'USAP. Et si les points ne tombaient pas rapidement, c'est parce que les Italiens commettaient pas mal d'erreurs, notamment de main, empêchant le premier essai de s'inscrire vite au tableau d'affichage. Plusieurs pénaltouches étaient ainsi gâchées dans le premier quart d'heure. À la 17e minute, c'est en venant de plus loin que les Transalpins prenaient enfin le score, grâce à leur arrière Rhyno Smith. Trouvé en bout d'aile gauche, intercalé, vers la médiane, il déposait Dupichot à la prise de balle d'un raffut et foudroyait sur 30m ce qu'il restait de la défense, le capitaine Acebes compris (17e, 7-0). Le Benetton continuait d'avoir la possession, manquait des opportunités, tant et si bien que Jacob Umaga, lassé d'envoyer les pénalités en touche, en tapait une pour creuser la différence (33e, 10-0).

Avec une équipe remaniée, les Catalans se sont inclinés 29-7 en Italie, sur la pelouse du Benetton Trévise.



Le résumé > https://t.co/grCSNYtPir pic.twitter.com/xsjMws6RVd — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) December 16, 2023

Mais cette domination territoriale forte devait finir par payer. Peu de temps avant la pause, les avants italiens convertissaient enfin une longue séquence dans les 22m adverses par leur talonneur Bernasconi en sortie d'alignement à 5m. La pause était atteinte avec deux essais marqués et rien d'encaissé (17-0). L'USAP avait eu la possibilité de jouer 10 minutes en supériorité numérique après le carton jaune du 3e ligne Sebastian Negri pour un déblayage dangereux sur Bachelier. Un Bachelier devenu insurgé en quelques secondes puisqu'il rejoignait Negri immédiatement pour un plaquage sans ballon tout à fait évitable. La pause était là mais peu de changement était attendu à la reprise.

Du mieux pour l'USAP mais...

La seconde période ne débutait pas comme la première avec une domination de Trévise mais avec celle de l'USAP, tout à fait stérile. Pourtant, les Arlequins se montraient dans la moitié italienne et même souvent dans les 22m, sans pour autant parvenir à marquer des points. À l'instar du Benetton au début, on ne prenait pas les pénalités pour quelques points mais pour des essais qui ne venaient jamais. À ce jeu, Trévise faisait payer l'addition et marquait un troisième essai d'école par son troisième ligne Alessandro Izekor, élu homme du match (49e, 24-0). Le match, sans grand intérêt rugbystique, posait la question de 80 minutes sans point pour Perpignan. À ce jeu les Catalans pourront dire merci à Negri qui prenait un second carton jaune à la 70e minute pour un nouveau plaquage dangereux. Sept minutes plus tard, l'honneur de l'USAP était sauf avec l'essai des avants concrétisé par Victor Montgaillard sur une énième mêlée dans les 10 mètres adverses.

La fin de match se faisait longuement attendre. Après la sirène, les Perpignanais décidaient, au panache, de jouer à fond la dernière action en partant de leurs 22m. Une aubaine pour Trévise qui récupérait le cuir sur les 30m par Rhyno Smith qui voyait le trou pour aller scorer l'essai du bonus offensif (29-7). Un cadeau de plus de l'USAP à l'Europe. Il restera des matches à jouer hélas pour les hommes de Franck Azéma. Le Benetton, lui, est relancé.