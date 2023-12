Le deuxième ligne du Stade toulousain annonce qu'une défaite est interdite contre Toulon, au Stadium de Toulouse, où la rencontre sera délocalisée. S'il espère que son équipe surfera sur la vague Investec Champions Cup, lui, assure ne pas encore penser au XV de France...

Vous avez affiché une belle forme en Investec Champions Cup, l'objectif sera forcément de garder cette dynamique en championnat contre Toulon, ce samedi (21h05)...

Oui, bien sûr, on sait que Toulon est une équipe solide, ils sont dans les premiers au classement. On prend de la confiance grâce à nos victoires en Investec Champions Cup et on essaiera de faire un bon match pour empocher quatre ou cinq points.

On a senti un Toulouse transformé en Investec Champions Cup, avez-vous eu une motivation supplémentaire lors de ces deux rencontres ?

On a joué contre des clubs des autres pays européens, il y a même des Sud-Africains dans cette compétition. On a joué contre les meilleurs joueurs du monde. Mais il faut garder cette confiance, acquise grâce aux deux victoires bonifiées sur les deux derniers matchs, pour faire quelque chose en championnat. En Top 14, on était un peu dans le dur. Il faut prendre confiance dans notre jeu en championnat.

A lire aussi : Quiz - Êtes-vous incollable sur la rivalité entre Toulouse et Toulon ?

Comment abordez-vous les prochaines échéances, sachant que la liste des joueurs français convoqués pour préparer le Tournoi des 6 Nations se profile ?

J'essaye de ne pas trop y penser, il reste quelques semaines, quelques matchs. Il y a toujours une chance de se blesser. Il reste encore du temps avant cette annonce. Pour l'instant, je travaille avec mes coéquipiers. Le plus important, c'est de gagner avec Toulouse. Au niveau individuel, je peux encore travailler plus et j'espère que je serai choisi dans le groupe pour préparer le Tournoi. J'ai eu le passeport français, par rapport aux papiers tout est bon.

Contre Toulon, vous jouerez au Stadium de Toulouse. Qu'est-ce que cela vous fait de jouer dans ce stade, vous préparez-vous différemment ?

Entre nous, joueurs, on s'est dit qu'il fallait respecter ce stade car on ne joue pas beaucoup là-bas. C'est une occasion vraiment spéciale, pour nous, de recevoir au Stadium où il y a plus de spectateurs. Il faut que l'on marque notre territoire. Il nous faut toujours gagner dans cette enceinte, battre toutes les équipes qui viennent.

L'an dernier, vous avez marqué beaucoup d'essais, douze au total. Cette saison, vous n'avez pas inscrit le moindre essai, pour l'instant. Comment expliquez-vous cela, est-ce que ça vous manque, est-ce que vous vous sentez plus surveillé ?

Je ne sais pas... L'an dernier, j'ai eu la chance de toucher beaucoup de ballons près des lignes, je n’en ai pas eu beaucoup pour l'instant. Mais que je marque douze essais ou zéro, le plus important cela reste la victoire. Je m'en fous des essais, le plus important, c'est de gagner.

A lire aussi : Top 14 - Pourquoi Melvyn Jaminet ne peut pas affronter Toulouse ce week-end

Vous avez été élu homme du match contre les Harlequins. Vous semblez progresser lors de chaque match depuis votre retour de blessure ? Pensez-vous avoir atteint votre meilleur niveau ou vous n'êtes pas encore à 100% ?

Je pense que, sur mes actions, quand je porte ballon, il faut que j'arrive à garder la même puissance de la première à la dernière minute. J'ai été élu homme du match la semaine dernière, mais c'était une récompense collective. Ce n'était pas seulement moi, mais j'ai mis de la puissance sur certaines actions et cela a changé le rythme de jeu. Il faut que j'arrive à pouvoir garder la même puissance durant 80 minutes. Mais j'ai aussi plein d'autres choses à travailler, comme le jeu de main, celui au sol, celui en touche. On peut toujours travailler quelque chose.

Vous poussez en mêlée derrière un nouveau pilier, Nepo Laulala. Comment se construit une relation entre un deuxième ligne et son pilier ?

Il faut trouver le bon équilibre et savoir comment il veut que je pousse en mêlée. Certains veulent que je pousse avec plus de force, d'autres moins. Il faut travailler ensemble à l'entraînement pour créer une bonne relation entre nous deux. C'est un ancien All Black, il est capable de faire des choses énormes, je lui demande toujours des avis par rapport à mon jeu.

On a beaucoup parlé de vous ces derniers mois, votre nom est cité pour l'équipe de France. Pensez-vous avoir changé de statut ?

Non, ce sont toujours les médias qui parlent de moi, soit en bien, soit en mal, mais je vais essayer de rester le même, que je sois en équipe de France ou pas. Il faut que je travaille mon jeu, avec mes coéquipiers et si j'ai la chance de jouer avec ce maillot bleu, je donnerais tout. Mais pour l'instant, je veux rester moi-même hors du terrain et garder mon jeu sur les pelouses.