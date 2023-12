Forcément satisfait de la large victoire de son équipe sur la pelouse des Harlequins ce dimanche et du visage affiché depuis l'entame de cette Champions Cup, le manager du Stade toulousain souligne avant tout l'état d'esprit de ses hommes, lesquels ont encore été très entreprenants en Angleterre.

Quel regard portez-vous sur ce large succès ?

On imaginait que le match pouvait avoir cette physionomie un peu folle et on voulait essayer, dans le "coup pour coup", d'être le plus pragmatique possible, pour répondre présent dans les moments où on avait l'opportunité de marquer. En première mi-temps, je pense qu'on a une ou deux, voire trois occasions supplémentaires qui auraient pu nous mettre d'ores et déjà à l'abri. Malheureusement, on a manqué un peu d'application et on a fait des fautes un peu trop simplistes, notamment sur le jeu au sol. Mais, malgré tout, on bat une équipe qui, la semaine dernière, a battu le premier du championnat français et on se retrouve en bonne position avec Bath après deux journées de Champions Cup. On va prendre le temps de récupérer et de bien préparer la réception de Toulon, qui est une échéance importante pour nous.

On a aussi senti chez vous une envie de jouer tous les ballons, parfois même à l'excès peut-être...

Oui, mais c'est aussi le rugby avec lequel on est parfois en mesure de marquer nos adversaires. Après, je ne cache pas qu'on était parti sur un rythme élevé et que la blessure du jeune deuxième ligne italien (NDLR Dino Lamb) a un peu coupé le rythme du début de match. C'était vraiment "coup pour coup". On revient en début de deuxième mi-temps, on marque, puis ils marquent dans la foulée. On a des sorties de camp qui ne sont alors pas à la hauteur d'une équipe qui maîtrise son sujet. On doit mieux maîtriser les basiques mais il n'empêche qu'avec ce rugby-là, en termes d'état d'esprit...

Avez-vous senti une montée en puissance, collective et individuelle, notamment sur le plan de la confiance ?

Oui, les conditions étaient bonnes, ce qui n'est pas neutre. L'air était frais. Mais, effectivement, cette compétition marque le moment où on se retrouve vraiment. Elle nous plaît parfois un peu plus que notre quotidien. Il faut qu'on arrive à mixer les deux. Je suis aussi très content de l'entrée du banc, qui a amené une vraie plus-value en termes de fraîcheur. Ce n'est pas toujours le cas car c'est difficile d'entrer dans des matchs très ouverts. Même si, malgré les quarante-sept points à la sortie, notre discipline est trop légère, avec quatorze pénalités contre nous. C'est beaucoup.

Et vous ne prenez que dix-neuf points...

C'était un de nos objectifs majeurs, de serrer les rangs. Mettre cinquante points aux Harlequins, c'est beaucoup, et il faut reconnaître qu'ils n'ont pas fermé le jeu et sont restés dignes de leur réputation. Quand les deux équipes ont envie de jouer au rugby, on y voit plus clair. Mais il était important de ne pas en prendre beaucoup. À mon sens, il y a un essai de trop, qu'on peut éviter sur une pénalité trop facilement prise. Mais le reste du temps, nous avons été sérieux, notamment à quatorze, avec des séquences assez longues sur lesquelles on a répondu présent. J'ai vu un Pita Ahki des grands soirs. Quand on est comme ça, on a envie de jouer au rugby et on a envie que ça dure... Il y a trois échéances de championnat avant de retrouver la Champions Cup. On va se concentrer dessus.

Pierre-Louis Barassi a inscrit un doublé et a été en vue en défense. Que pensez-vous de sa progression actuelle ?

On a un peu stabilisé le centre du terrain. On sait qu'on a de la matière sur le poste, il y a aussi Sofiane (Guitoune) qui est resté à Toulouse. On a parfois été moins riche. Pour autant, il faut qu'on arrive aussi à se renforcer un peu sur le fond du terrain car on tire sur les organismes de Matthis (Lebel). Mais je suis ravi que Dimitri (Delibes) ait fait une performance digne de ce nom sur le match. Offensivement, il a été remarquable. Quand on a des joueurs qui sont à leur niveau, comme par hasard, ça ne va pas trop mal (sourire).

Étiez-vous impatient de retrouver la Champions Cup ?

On avait des choses à régler avec nous-mêmes mais, sur la volonté ou l'état d'esprit, je n'avais pas de problèmes avec nos sorties à Pau, à Castres ou au Stade français. Le seul souci que j'avais, c'est chaque bras de fer, dans les moments clés, étaient à l'avantage de nos adversaires. Là, on s'est donné la possibilité de prendre le large assez vite. Vers la 60e minute, après une longue séquence défensive, on a réussi à récupérer un ballon et à marquer. Cela faisait un moment qu'on n'avait pas utilisé les turnovers de cette manière. C'est positif. Bravo aux joueurs. On sent quand ils ont envie.