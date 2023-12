Le Stade toulousain a largement dominé les Harlequins lors de la deuxième journée d'Investec Champions Cup avec une victoire 47-19. Les hommes d'Ugo Mola ont affiché une performance quasi-parfaite, après avoir subi des critiques en début de saison. Dans la Troisième mi-temps, nos journalistes décryptent le large succès des Rouge et Noir.

Les hommes d'Ugo Mola ont fait un début de saison plutôt timide en Top 14 alors cet Investec Champions Cup était l'occasion de montrer qu'ils n'avaient rien perdu des qualités qu'on leur connaît. Face à Cardiff les Toulousains se sont baladés avant d'enchaîner avec un déplacement à Londres qui s'annonçait un peu plus complexe. Et finalement le Stade toulousain a sorti le match parfait, celui qu'il fallait pour l'emporter et se remettre en confiance pour la suite du championnat.

Dans la Troisième Mi-Temps, nos journalistes sont revenus sur la performance d'Antoine Dupont et ses coéquipiers avant de se projeter sur l'avenir. Pour eux, ce match face aux Harlequins est un match référence...