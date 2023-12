Quiz - Êtes-vous incollable sur la rivalité entre Toulouse et Toulon ?

Toulouse et Toulon se retrouveront ce samedi à 21 heures pour clôturer la 10e journée de Top 14. À l'aube de ce choc on vous propose de tester vos connaissances sur la rivalité entre les deux clubs. Alors, êtes-vous vraiment incollable ? C'est à vous de jouer !

Après une courte pause pour laisser place à l'Investec Champions Cup et la Challenge Cup ces deux dernières semaines, le Top 14 reprendra ses droits ce vendredi soir. Et pour terminer en beauté cette dixième journée du championnat c'est Toulouse et Toulon qui s'affronteront sur la pelouse du Stadium. À trois jours de ce match, testez vos connaissances sur ces deux clubs !

À noter que le coup d'envoi de cette rencontre sera donné à 21h05.