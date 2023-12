Pau possède cette saison la meilleure touche du Top 14. Un titre honorifique et provisoire qui en dit beaucoup sur les qualités d'un effectif qui s'affirme, à l'instar de certains leaders de l'alignement. Et encore, Sam Whitelock n'est pas encore là...

Ah, les fameux fondamentaux du rugby. Ceux qu'il est primordial de dominer pour espérer gagner un match de rugby, vous diront les spécialistes. Ce sont peut-être ceux qui font que la Section paloise réalise un début de saison surprise. Au pied du podium en Top 14 avant cette dixième journée, les Palois ont vécu un début de championnat en dents de scie en mêlée mais impressionnant en touche. Avec 88% de réussite, l'alignement palois est d'ailleurs le plus efficace du championnat cette saison. Pourtant tourmentés en Challenge Cup face aux Sharks (62% de réussite), les Palois ont sur redresser la barre face aux Dragons samedi dernier (95%). "En Afrique du Sud, il y avait du lourd en face et en plus nous n'avons quasiment pas pu nous entraîner de la semaine, défendait Thomas Choveau, l'entraîneur de la touche paloise. Nous avons mieux préparé le match des Gallois. La mauvaise performance en conquête contre les Sharks a un peu secoué pour ensuite en faire une bonne contre les Dragons".

Auradou, déjà un leader

Et ainsi, au Hameau la semaine dernière, les Béarnais ont repris leurs bonnes habitudes en conquête. Un secteur performant sur lequel ils s'appuient grandement pour lancer des attaques propres, précises et rapides. Il faut dire que la touche paloise a quelques arguments en sa faveur, avec des joueurs comme Guillaume Ducat, Luke Whitelock ou encore Lekima Tagitagivalu. Un autre visage symbolise l'alignement vert et blanc : Hugo Auradou. Élu Oscar espoir Midi Olympique récemment, le deuxième ligne réalise un début de saison plein et apporte son profil très aérien à une équipe qui se veut parfois très dense. Son physique et son style de jeu lui permettent d'ailleurs d'évoluer en deuxième ou en troisième ligne sans incidence, comme il l'a fait en fin de match face au Stade français récemment.

Top 14 - Hugo Auradou est un des capitaines de la touche paloise Icon Sport - Icon Sport

"C'est une solution que nous avons déjà expérimentée sur des matchs amicaux et qui est une solution possible", lançait à ce sujet Sébastien Piqueronies. Thomas Choveau, se penchait lui un peu plus sur le cas Auradou : "Dans d'autres clubs, il y a Arthur Iturria ou encore Baptiste Chouzenoux. Hugo est un jeune joueur mais qui a un très gros leadership sur la touche. Il est très bon là-dedans. Ça fait deux ans qu'il fait partie du groupe des capitaines de touche et quand il est sur le terrain, il prend les annonces. Guillaume Ducat est aussi amené à le faire, tout comme Luke Whitelock et Reece Hewat. Il excelle dans le domaine aérien et cette saison, nous l'avons exclusivement ou presque fait jouer numéro 4, ce qui était une de mes volontés. C'est un joueur qui a une très bonne compréhension du jeu et une bonne faculté de déplacement donc il peut jouer les deux postes."

Whitelock en mentor

Pour continuer de progresser, le bonhomme pourra compter sur un certain vétéran néo-zélandais : Sam Whitelock. Arrivé il y a quelques semaines à Pau, la légende des All Blacks va amener tout son savoir et son expérience à la touche paloise. "C'est une énorme opportunité pour nos jeunes d'apprendre et de grandir à son contact, souligne Choveau. C'est un hyper professionnel, qui connaît le rugby sur le bout des doigts. Pour tout le monde, c'est une source d'inspiration, même pour un coach. Il veut comprendre son rôle donc nous sommes tout le temps en interaction avec lui. Quand tu aimes le rugby, tu aimes les mecs comme ça." Malheureusement pour les Palois, Whitelock ne pourra pas montrer tout son talent sur le terrain du Hameau samedi face à Clermont, puisqu'il doit encore se remettre d'une commotion subie à l'entraînement. Les Vert et Blanc pourront tout de même compter sur les retours de Lekima Tagitagivalu, Luke Whitelock et Beka Gorgadze en troisième ligne. De quoi prendre quelques ballons en touche ?