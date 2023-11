Récompensé par l'Oscar Espoir lors de la cérémonie des Oscars Midi Olympiques à Pau, le deuxième ligne Hugo Auradou continue de gravir les échelons et poursuit ses quelques mois de rêve.

Parfois dans la vie, il y a ces moments où tout ce que vous entreprenez réussit. C'est ce qu'il arrive actuellement à Hugo Auradou. Le deuxième ligne de la Section paloise transforme tout ce qu'il touche en or. Champion du monde des moins de 20 ans au mois de juillet, une place de titulaire à Pau, des performances personnelles satisfaisantes, une deuxième place de Top 14 avec cette surprenante Section paloise... et désormais Oscar Espoir Midi Olympique ! Une récompense loin d'être anodine pour un joueur peu habitué aux récompenses personnelles. "Ça m'était jamais arrivé, lance le deuxième latte. Je suis content de le recevoir aujourd'hui même si nous ne jouons pas toute la saison pour cela."

Au delà du nom de son père

Alors oui, du côté de Pau, le choix était large. À l'image de la découverte Théo Attissogbe ou du déjà très connu Émilien Gailleton. Mais Hugo Auradou - qui assure ne pas avoir chambré ses jeunes partenaires - a le mérite d'avoir (déjà) su se détacher du nom de son père, David. Deuxième ligne aussi, ce dernier a brillé tout au long de sa carrière, notamment sous le maillot du Stade français et du XV de France. Pour autant, son palmarès et sa notoriété n'a jamais dérangé son fils qui, le ton calme et la tête bien posée sur les épaules, expliquait calmement : "C'est vraiment quelque chose qui, depuis que je suis petit, ne me touche pas. Je suis très content de ce qu'il a pu faire mais moi c'est différent. Je n'ai jamais senti de pression sur cela. Nous discutons beaucoup donc ça ne peut être que bénéfique pour moi. Il laisse quand même la place aux gens qui m'entourent. Nous avons trouvé le juste milieu : nous parlons de rugby mais pas que de cela."

Le calme est d'ailleurs quelque chose qui caractérise celui qui est pourtant issu de la génération 2003. Une attitude qui l'aide peut-être à se faire respecter sûr et en-dehors du terrain et qui est similaire à celle d'une légende du rugby : Sam Whitelock. Cela tombe bien, le recordman de sélections chez les All Blacks joue au même poste qu'Auradou et va débarquer à Pau dans les prochains jours ! De quoi aider le gamin dans sa progression. "Je suis très excité à l'idée de m'entraîner avec lui et pourquoi pas de jouer à ses côtés, reconnaissait le cadet. Je vais essayer d'apprendre un maximum de lui et de m'en inspirer". Encore faudrait-il que le Neo-Zélandais parvienne à se faire une place au milieu du très dense effectif palois, qui marche sur l'eau en ce moment ! Plus sérieusement, voir son nom être associé à celui d'une légende comme Whitelock pourrait alors sonner comme un énième accomplissement pour un joueur dont la carrière ne fait pourtant que commencer. En attendant (beaucoup) plus...