Le 1er décembre dernier, Narbonne s'imposait à Carcassonne lors de la 12e journée de Nationale. Mais ce succès ne sera finalement jamais acté après une réclamation de l'USC. Les Carcassonnais ayant eu gain de cause auprès de la FFR, ce derby devrait être rejoué le12 avril à Domec. Le Racing Club narbonnais peut encore faire appel.

La joie d'avoir remporté ce derby aura été de courte durée pour les Narbonnais. Alors qu'ils s'imposaient 23-21 sur la pelouse de l'USC, le club de la Cité portait finalement réclamation à l'issue du match pour un remplacement mal négocié. Le conseil fédéral de la commission des litiges s'était donc réuni pour statuer et c'est à l'issue d'une longue audience que la Fédération française de rugby décidait de faire rejouer ce match.

Narbonne n'a pas encore fait appel

Si le Racing Club narbonnais a toujours la possibilité de faire appel de cette décision, le match devrait se rejouer le 12 avril prochain sur la pelouse du stade Albert Domec. À noter que le 6 avril, soit le week-end précédent, la 25e journée de Nationale opposera Narbonne et Carcassonne... Si le derby se rejoue bien le 12 avril, Narbonnais et Carcassonnais se retrouveront donc deux week-ends de suite !

Pour rappel les Carcassonnais avaient décidé de porter réclamation suite à un remplacement litigieux. Théo Castinel écopait d'un carton jaune et le RCN se retrouvait donc à 14 contre 15 mais surtout amputé de l'un de ses piliers. Quand le moment fut venu de jouer une mêlée, Julien Seron et son staff devaient donc se réorganiser sur le terrain. Le staff Orange et Noir faisait donc rentrer Sylvain Abadie mais l'arbitre revenait finalement sur sa décision et optait pour une pénalité plutôt qu'une mêlée. Ce changement était donc considéré comme "tactique". À ce titre, Sylvain Abadie n'aurait pas dû rentrer à nouveau en jeu durant la deuxième période.