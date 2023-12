Réuni en assemblée générale, la FFR a décidé de plusieurs changements structurels, dont le passage à un maximum de trois mandats pour le président de l'institution. Du reste, les déficits cumulés sur la saison passée et celle en cours sont estimés à 40 millions d'euros.

Les assemblées générales extraordinaire et financière ont eu lieu ce samedi 16 décembre au Centre national de rugby de Marcoussis.

Pour la FFR, il a été question de répondre aux nouvelles directives législatives (loi datant du 2 mars 2022) visant à inclure les notions de parité et à augmenter la représentation des sportifs de haut niveau, des entraîneurs et des arbitres dans les instances. Ces modifications ont encouragé la fédération à se renouveler, avec la création de deux organes décisionnels : le comité d'orientation politique, et le bureau stratégique. L'un pour penser et l'autre pour mettre en oeuvre, en quelque sorte.

Surtout, l'information à retenir de cette journée, c'est que le président de la FFR pourra briguer désormais trois mandats (au lieu de deux) avec une limite de deux mandats successifs.

Et comme c'était aussi l'assemblée générale financière, on en sait plus sur la santé économique de l'institution, qui affiche un déficit d'exploitation de 16 millions d'euros pour la saison 2022-2023 et un déficit prévisionnel de 24 millions d'euros pour la saison en cours, "soit 40 millions d'euros de déficit d'exploitation en deux saisons".