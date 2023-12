Présentation des forces en présence pour cette dernière journée de Nationale avant une pause de trois semaines.

Leader ou pas (et ce, si l’on considère que le vainqueur du fameux Carcassonne – Narbonne donné à rejouer prendrait mathématiquement les devants), peu importe, les Tarnais peuvent être fiers de leur première moitié de parcours. Attention tout de même, le CS Bourgoin-Jallieu, après avoir marqué le pas de la mi-octobre au début du mois de novembre, s’est fort bien repris depuis. Au point de ne pas perdre tout espoir de retour sur les talons des adversaires actuellement en ballottage pour la sixième et dernière place qualificative : Chambéry et Suresnes, pour ne pas les nommer.

Les derniers nommés sont les mieux placés à l’amorce de ce virage pour le moins dangereux. Ils se sont certes nettement inclinés lors du premier acte disputé sur le littoral varois, mais semblent tout de même en mesure de prendre leur revanche sur un hôte nageant actuellement entre deux eaux. De toute façon, cette perspective relève d’un véritable impératif car, de leur côté, les Savoyards ont une belle carte à jouer.

Mieux placé, c’est une évidence, le RC Narbonne n’est pas tenu non plus de s’imposer hors de ses bases. Bien que très contrariés par le verdict évoqué en préambule, les Septimaniens ont de quoi voir venir. Dans l’Aude comme partout ailleurs, l’heure n’est pas aux savants calculs liés à l’élimination de tel postulant au top 6 au détriment de tel autre. De plus, Chambéry, à domicile, présente toutes les garanties nécessaires au prolongement de la série en cours. Devant les concurrents en question se trouve Périgueux, en déplacement à Nice. Prétendre que les Maralpins sont dans leurs petits souliers serait excessif, en revanche, la plus grande vigilance est de mise car les deux derniers résultats (un match nul à domicile, une défaite sans bonus à l’extérieur) n’incitent pas à l’optimisme béat. Et puis, contrairement à Narbonne, le CA Périgueux – Dordogne est à même de donner le coup de collier qui en ferait un partant quasi certain pour la phase finale en cas de victoire.

Les autres confrontations sont un peu plus à l’écart du faisceau des projecteurs. Celle censée opposer Vienne à Blagnac restera même dans l’ombre jusqu’au 13 avril, arrêté municipal oblige aux confins rhodaniens d’un Nord-Isère noyé sous les trombes d’eau ! Dans ce même ordre d’idées, Bourg-en-Bresse déçoit tellement depuis son entrée en lice que l’on imagine mal les Aindinois prendre leur revanche aux dépens de Carcassonnais qui leur avaient fait beaucoup, beaucoup de mal, le 25 août dernier, lors de la nocturne inaugurale. Si leur voisin devait chuter dans l’ascension du Granier ou même, se contenter, pourquoi pas, d’un match nul, alors Carcassonne serait le nouveau dauphin du très probable leader albigeois. Prudence, tout de même, on n’en est pas encore là, et mieux vaut attendre la fin du bal du samedi soir pour payer les musiciens. De partition harmonieuse, il sera également question à Tarbes où Bigourdans et Massicois s’élancent à armes égales. 27 « perles » à leurs bouliers respectifs, deux parcours en dents de scie, un mal aller remporté non sans mal par ceux que d’aucuns estimaient capables de jouer les premiers rôles. La suite ne leur a pas donné raison. Tant pis, ce qui compte vraiment, c’est de creuser l’écart aux dépens de Bourg-en-Bresse, de plus en plus mal parti pour éviter le fatidique access match face au vaincu de l’épilogue à l’étage inférieur.