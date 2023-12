Nationale - La rencontre entre Vienne et Blagnac prévue ce week-end finalement reportée

Prévue ce dimanche, la rencontre entre Vienne et Blagnac comptant pour la 14e journée de Nationale sera finalement reportée après un arrêté municipal suite aux pluies diluviennes qui s'abattent sur la ville.

La dernière rencontre de 2023 en terre Viennoise n'aura finalement pas lieu. La lanterne rouge du championnat de Nationale se voit interdire l'opportunité de finir l'année sur une bonne note, suite à un arrêté municipal pris ce mardi 12 décembre. En effet, cela fait plusieurs jours que la pluie s'abat sur l'Isère et sur la pelouse du Stade Jean Etcheberry, la rendant impraticable.

Un report qui tombe mal pour l'une, comme pour l'autre équipe. Vienne clôturera donc sa première partie de saison à la 14e et dernière place, à 19 points de Tarbes, premier non relégable. Deux victoires, un nul, et c'est à peu près tout. En face, les Blagnacais sont empêtrés dans une série de trois défaites consécutives dont deux "à la maison" contre Albi et Périgueux, et à chaque fois d'un petit point. Ce déplacement était peut-être l'occasion de passer les fêtes avec un peu plus de baume au cœur.