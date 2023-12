Lors de la large victoire de l'UBB, Maxime Lucu a régalé avec des initiatives et une gestion dont il a le secret. L'international français est l'oscar de la semaine.

L’Union Bordeaux-Bègles impressionne. Sa ligne de trois-quarts met le feu aux quatre coins du terrain, sa troisième ligne hyperactive perce et plaque à tour de bras, son cinq de devant a mis au supplice les Irlandais du Connacht. Et au milieu, pour faire le lien, Maxime Lucu anime à la perfection. Comme depuis son retour de la Coupe du monde, le demi de mêlée girondin a posé sa patte sur ce match et a parfaitement mis ses coéquipiers dans le bon sens. À l’image du troisième essai de l’UBB où l’ancien Biarrot voit l’espace près du ruck, bat le talonneur d’une feinte de passe intérieure pour franchir le premier rideau irlandais et donner à Romain Buros. Ce dernier envoyant Pablo Uberti derrière la ligne. Le capitaine a une nouvelle fois pesé sur le match et parfaitement su gérer les temps forts de son équipe, mais aussi les temps faibles pendant lesquels il s’est offert le luxe de récupérer quelques bons ballons irlandais.

Le roi du Connemara

Et même s’il a connu deux échecs face aux perches dans des conditions difficiles liées au fort vent soufflant sur le Connemara, Maxime Lucu a su dompter Eole dans le jeu courant pour renvoyer à plusieurs reprises les joueurs de Galway dans leur camp.

Bref, un match plus qu’abouti de la part du capitaine de l’UBB pour lancer à la perfection cette campagne intercontinentale des Girondins ! De bon augure également à quelques semaines du début du Tournoi des 6 Nations, où Maxime Lucu devrait voir ses responsabilités grandir en l’absence d’Antoine Dupont. Mais n’ayez crainte, le demi de mêlée girondin a déjà prouvé à de nombreuses reprises qu’on pouvait compter sur lui ! Rappelons tout de même que le XV de France n’a jamais perdu un match auquel Maxime Lucu a pris part…