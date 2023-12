L'Union Bordeaux-Bègles s'est imposée assez aisément ce vendredi soir sur la pelouse du Connacht (41-5). Dans ce match d'ouverture de la Champions Cup version 2024, Bordeaux a pu compter sur un Romain Buros létal et ultra-impliqué. Tout comme Tevita Tatafu dans un autre registre. À l'inverse, le puissant centre irlandais Bundee Aki a traversé la rencontre comme un fantôme.

Les Tops

Romain Buros

Quel match incroyable de l'arrière bordelais ! Rendez-vous compte : il est impliqué sur quatre essais marqués de son équipe. Marqueur sur le premier et le quatrième (synonyme de bonus), puis créateur du décalage sur le deuxième et enfin passeur décisif sur le troisième. Ce soir, dans un match que l'on pouvait penser compliqué, il a débloqué plusieurs situations par sa vitesse, ses prises d'intervalles et son jeu au pied. On parle souvent des "Avengers" internationaux que sont Lucu, Jalibert, Moefana, Penaud ou encore Bielle-Biarrey mais Romain Buros n'est clairement pas en reste depuis le début de la saison. Homme à tout faire, il a même glissé à l'ouverture en fin de match.

Tevita Tatafu

À l'inverse de ce qu'on a pu lire récemment dans son portrait sur Rugbyrama, Tevita Tatafu n'a pas été gourmand ce soir ! Bien au contraire, il a distribué les caviars pour ses coéquipiers en délivrant deux passes décisives. Sur le premier essai de l'UBB, c'est le Japonais en personne qui sert idéalement Romain Buros sur un plateau. Lors du deuxième, c'est Buros qui saute pour Tatafu sur l'aile gauche. Le puissant troisième ligne casse un plaquage et, encore dans un rôle de passeur, offre le ballon à l'inévitable Damian Penaud. Dans le jeu courant, il a effectué plusieurs charges utiles avec toujours l'envie de faire vivre le ballon.

Cian Prendergast

Il fut clairement le joueur du Connacht le plus en vue de la rencontre. Bien que son jeune âge puisse laisser croire le contraire, Prendergast est expérimenté et compte deux saisons pleines avec son club. Et on l'a encore senti ce soir. Offensivement d'abord, l'international U20 irlandais a montré beaucoup de caractère dans ses prises de balles que ce soit dans le jeu courant ou lors de ses sauts en touche. Côté défense, il a également impressionné par ses plaquages techniquement intelligents. Son grattage en première période dans les 22 mètres de son équipe a illustré à quel point le Connacht pouvait compter sur lui.

Les Flops

Bundee Aki

Rendez-nous le Bundee Aki de la Coupe du monde 2023 ! Sommes-nous trop mal habitués tant il avait été énorme ? Peut-être.. Toujours est-il que le puissant irlandais a été tout bonnement transparent ce vendredi soir sur sa pelouse. Sa passe pour la touche à la 65ème illustre malheureusement son match.

Bundee Aki, trois-quarts centre du Connacht. SUSA / Icon Sport

Habituel gratteur dangereux, il n'a pas brillé dans ce secteur et a même été pénalisé à la 53ème minute dans l'exercice. Bien que ce soit son match de reprise – il faut le mentionner et le prendre en compte - les supporters du Connacht pouvaient et devaient à juste titre en espérer plus de lui.

JJ Hanrahan

Le numéro 10 JJ Hanrahan n'a pas réussi grand-chose sur son pré ce soir. En difficulté dans les transmissions et dans l'animation du jeu de son équipe, l'Irlandais est lui aussi passé à travers. Sa précision dans le jeu au pied laisse à désirer également. Que ce soit face aux perches où il a loupé le seul coup de pied du match mais surtout lorsqu'il trouve cette pénaltouche directement en ballon mort en première mi-temps. L'ancien Clermontois, dont le souvenir en Auvergne n'est pas des meilleurs, n'a pas su mener d'une main de fer ses coéquipiers.