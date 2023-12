À la 61ème minute de la rencontre opposant Clermont à Édimbourg, Christophe Urios a opéré sept changements d'un coup ! Un véritable coup de fouet qui a scellé la victoire des Auvergnats.

Du jamais vu, quasiment. Au milieu de la solide victoire clermontoise sur Édimbourg (31-18), en ouverture de la Challenge Cup, Christophe Urios a fait entrer sept joueurs clermontois d'un seul coup. Après soixante-et-une minutes de jeu, et une pénalité de Cameron Scott, qui a ramené Édimbourg à 17-13, l'entraîneur de l'ASM en avait assez vu de ses titulaires et ce coup de poker a littéralement transcendé des Clermontois jusqu'ici suspendus à leur conquête. Daniel Bibi Biziwu, Yohan Beheregaray, Henzo Kiteau, Killian Tixeront, Fritz Lee, Baptiste Jauneau et Jules Plisson sont tous entrés sur la pelouse sous une clameur impressionnante du Michelin.

Et dès le coup de pied de renvoi de l'ancien rochelais, les Jaunards ont littéralement muté. Assoifés d'Écossais, les Clermontois ont d'abord collé quelques caramels à une équipe d'Édimbourg fantomatique par rapport à son début de championnat, avant de dominer frontalement leurs adversaires du soir. Une charge de "Bibi" et une prise d'intervalle de "Tix" ont d'abord envoyé Alex Newsome à l'essai. Moins de dix minutes plus tard, Baptiste Jauneau a s'est offert une belle percée plein champ avant que les Écossais ne soient sanctionnés après un plaquage haut. Pénaltouche, maul et essai de Bibi Biziw, comme un symbole du coup de poker réalisé par Christophe Urios.

Les remplaçants nous ont apporté l'énergie nécessaire pour faire basculer le match !

"Les joueurs ne le savaient pas, mais j'avais bien imaginé de changer sept joueurs à l'heure de jeu. On a manqué d’intensité physique, le premier quart d’heure a été décevant sur les rucks et dans l’engagement physique. Édimbourg a démarré le match à l’heure, mais pas nous ! Par contre, quand on s’est mis à gagner les points de contact au bout d’un quart d’heure de jeu, le match s’est inversé puis on a pris le score. Édimbourg aurait pu en prendre quarante-cinq, mais on a encore du travail, c’est bien !" vantait le manager de l'ASM qui était loin d'être satisfait de la performance globale de ses hommes. Malgré l'important point de bonus glané en ouverture de Challenge Cup, les Jaunards ont manqué leur entame, mais le banc a finalement fait la différence, comme le rergrette Sean Everitt, entraîneur d'Edimbourg.

"Clermont nous a dominés dans les moments clés. La grosse déception de la soirée est notre mêlée, nous n'avons pas non plus contrarié leurs gros-porteurs. Leur banc a eu un énorme impact sur le sort de la rencontre, même si mes joueurs ont bien appliqué mes consignes à la mi-temps. c'est dommage parce que nous étions revenus à quatre points avant l'entrée de leurs sept joueurs. Mais félicitations à eux, nous devrons faire mieux à l'avenir" soufflait Everitt. Côté clermontois, les jeunes ont fait le boulot à l'image de Killian Tixeront, Baptiste Jauneau ou Daniel Bibi Biziwu. Même si Christophe Urios regrettait que son jeune demi de mêlée ne soit pas allé au bout à la suite de sa longue percée, l'ASM a encore vu son groupe s'étoffer ce vendredi soir. Un facteur capital pour la suite de la saison des Jaunards.