Malgré la solide victoire de Clermont sur Édimbourg (31-18), Christophe Urios n'a pas apprécié l'entame de match de ses hommes et n'a pas senti les Jaunards transcendés par la Challenge Cup, en début de partie.

Christophe, êtes-vous satisfait de cette victoire ?

Le résultat oui, le contenu est mitigé. Mais c’est toujours pareil, on fait des bonnes entames puis on a des creux, après on peut finir bien. On a toujours ces baisses de régime… Autant contre le Racing j’étais inquiet, autant là je n’étais pas très inquiet même si on aurait pu perdre le match ! Mais heureusement, les remplaçants ont amené cette énergie pour nous faire gagner.

Ces sept changements étaient-ils prévus ?

Oui, les joueurs ne le savaient pas, mais je l’avais bien imaginé. On a manqué d’intensité physique, le premier quart d’heure a été décevant sur les rucks et dans l’engagement physique. Édimbourg a démarré le match à l’heure, mais pas nous ! Par contre, quand on s’est mis à gagner les points de contact au bout d’un quart d’heure de jeu, le match s’est inversé puis on a pris le score. Édimbourg aurait pu en prendre quarante-cinq, mais on a encore du travail, c’est bien !

Pita-Gus Sowakula a été au rendez-vous face à Édimbourg…

Si certains ont eu du mal à entrer dans le match, lui est rentré à l’heure ! Notamment défensivement. En attaque il était aussi performant durant ce fameux premier quart d’heure. Il a trouvé de l’avancée, il a tapé dans les mecs. Pita-Gus a besoin de jouer, même s’il a fait une longue saison en Nouvelle-Zélande. Depuis notre déplacement à Lyon fin octobre, il était en manque de rythme, mais c’est un garçon très technique, qui a des bonnes courses, très à l’aise avec le ballon. C’est un profil de joueur que nous n’avons pas. Il a tenu quatre-vingt minutes en plus !

Avez-vous senti votre équipe animée par cette Challenge Cup ?

Sur l’entame de match, je ne l’ai pas senti, même à notre arrivée dans le stade. Je n’ai pas senti que nous étions stressés par le match. Heureusement que le match s’est bien passé pour nous.

En attendiez-vous plus de la part d'Édimbourg ?

J’ai assez de problèmes avec mon équipe pour m’occuper de ceux d’Édimbourg (rires).

Vous projetez-vous déjà sur Gloucester ?

Le match est à peine terminé ! Une chose est sûre, il y aura des rotations. Mais Gloucester est une équipe étonnante, un peu comme Édimbourg. Ce sera un match très compliqué parce que même s’ils sont en difficulté au classement, ils arrivent à emballer le jeu.

Un mot sur la performance d'Anthony Belleau ?

On sent que cela fait longtemps qu’il n’a pas joué en 10. Je l’ai trouvé très appliqué sur le jeu au pied et sur la partie défensive. En attaque, il a besoin de trouver du rythme, de la vitesse et d’enchaîner des matchs tout simplement.

Baptiste Jauneau a dynamité le jeu lors de son entrée. Attendiez-vous cela de la part de votre jeune demi de mêlée ?

Baptiste nous a fait du bien parce qu’Enzo Sanga s’est blessé. On a pris un risque avec lui parce que si Enzo avait été apte il n’aurait pas joué. Mais comme l’ensemble des remplaçants, il a amené cette énergie pour bien finir la rencontre. En étant capitaine en fin de rencontre, il fallait qu’il amène cette vitesse! Il ne s’est pas beaucoup trompé, mais quand il traverse le terrain il doit marquer (rires) !

Êtes-vous satisfait de votre mêlée ?

Mouais. Leurs deux piliers internationaux n’étaient pas là, donc je ne sais pas ce que vaut la mêlée d’Édimbourg. Mais je trouvais qu’on était mieux dans ce domaine de jeu, plus solides et plus compacts. Mais peut-être qu’ils étaient un peu plus fragiles aussi…

Votre attaque a-t-elle été dépendante de George Moala en première période ?

Non. Notre attaque est dépendante de la façon dont on joue. Et en première mi-temps on a déjoué avec beaucoup de séquences chez nous. Cela nous a mis en difficultés, plus que la performance de George. J’aurais aimé qu’on utilise beaucoup plus de jeu au pied. Sébastien Bézy était un peu un gardien de but, en voyant ses soutiens partir dans tous les sens au bord des rucks. Cela veut dire qu’on n’a pas fait le boulot. Édimbourg a tendance à prendre beaucoup d’essais sur les deux premiers temps de jeu mais après ils mettent beaucoup de pression au sol. On est tombé dans leur piège en s’usant pour rien. Il fallait occuper davantage, ce qu’on a mieux fait en deuxième période. Mais globalement, ce match ne nous excitait pas trop. Quand on est arrivé au stade, ce n’était pas la même ambiance, tout le monde dormait !