En conférence de presse, Melvyn Jaminet a expliqué son choix de quitter Toulouse pour retrouver son club formateur.

Comment allez-vous après ces dernières semaines ?

Je me sens bien. J’ai été bien accueilli par le groupe et le staff. Ça fait du bien de revenir là où j’ai commencé le rugby. Je me sens vraiment bien. J’ai retrouvé des copains, on ne m’a pas trop branché. Je suis content de rejouer avec un garçon comme Mathieu (Smaili). Tout le monde est content de mon arrivée.



Comment se passe votre adaptation ?

Les débuts sont toujours un peu durs avec les annonces et le nouveau système. On est épaulés par le groupe et le staff. On essaie de faire un peu plus de vidéo à côté. Au fur et à mesure, ça va venir rapidement.



Pourquoi avez-vous décidé de quitter Toulouse ?

Il y a eu une belle discussion avec le staff de Toulouse. Sur la table, on a mis le pour et le contre. De mon point de vue, je voulais retrouver plus de temps de jeu, et je vais l’avoir à Toulon. J’aurais plus de responsabilités à Toulon qu’à Toulouse. Ils ont compris. Je remercie le Stade Toulousain pour ces discussions. (…) C’est allé très vite. Ça s’est fait assez rapidement. Maintenant, j’ai passé beaucoup de temps en dehors du terrain. J’ai qu’une hâte : je veux rejouer. Je veux reprendre du rythme. Je veux être sur le terrain.

Quel bilan tirez-vous de votre passage à Toulouse ?

Je garde le positif. Mon passage à Toulouse n’est pas parfait. Mais, je veux en tirer du positif. J’ai été malchanceux sur les blessures pendant la saison dernière. J’ai appris auprès des joueurs et du staff. J’ai joué avec beaucoup de joueurs très talentueux. J’ai progressé à Toulouse. Mais, forcément, il y a une part d’échec à partir de Toulouse car on ne finit pas son contrat. Je ne suis pas allé au bout des choses. Aujourd’hui, je suis très heureux, je me sens très bien. J’ai très envie de me fondre dans ce collectif. (…) J’aurais aimé faire mes adieux. Mais, je retiens la belle discussion avec Ugo Mola. J’ai retardé mon transfert à cause des blessures. C’était un accord commun. J’ai fait cet effort, j’ai voulu faire les matchs. Une fois les blessés revenus, il m’a dit de penser à moi et à Toulon. Les discussions ont été vraiment sincères.



Comment avez-vous vécu cette période ?

Rien n’était évident, ni signé. Je savais que Toulon était sur moi. Le club a montré une forte envie. Je suis Toulonnais. Je voulais revenir ici. J’ai beaucoup échangé avec Pierre (Mignoni, NDLR). Je sens qu’il y a beaucoup d’attente autour. J’essaie de vite assimiler le temps de jeu. Avec les discussions de Pierre, les choses vont naturellement se faire.



Quel est votre sentiment au moment de revenir à la maison et de découvrir Mayol ?

C’est un sentiment particulier. J’ai vécu l’arrivée au stade. J’avais vécu ce moment étant petit. Il y a eu plusieurs émotions. Mais ce week-end, j’attends un match sérieux de l’équipe. On sait qu’il est important de bien débuter la coupe d’Europe. J’ai hâte de découvrir Mayol, sur le terrain.



Vous n’avez pas pris la parole depuis l’élimination des Bleus à la Coupe du monde…

C’est un sentiment mitigé. C’était un plaisir de jouer la Coupe du monde. C’était un rêve. Il y a ce dernier match… Il est frustrant pour tout le monde. Je ne vais pas revenir dessus. Je n’étais pas sur la pelouse. Le sentiment était dur, même au cours de la saison. C’était difficile de ne pas être sur la pelouse. Le résultat aussi était dur. j’ai fait le deuil sur ce match, et je veux penser à l’avenir. Je veux être à 100% avec Toulon.



Avez-vous une discussion avec le staff des Bleus sur votre choix de venir à Toulon ?

Il n’y a pas eu de discussion. J’ai rencontré Patrick (Arlettaz, NDLR) au moment de mon départ. On a discuté de la suite. Il m’a donné son point de vue. Il a compris mon point de vue. Maintenant, le staff de l’équipe de France verra les matchs.