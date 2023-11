Comme annoncé dans ces colonnes, Melvyn Jaminet prendra la direction de Toulon pour la suite de la saison. Ce samedi soir, l'arrière faisait donc ses adieux aux Toulousains. À l'issue de la victoire face à Clermont, Ugo Mola a tenu a lui adresser quelques mots.

Les Toulousains se sont imposés 31-10 face à Clermont. Un succès encore brouillon mais bonifié qui sera sans doute précieux dans la course au top 6. Et s'il n'était pas sur la feuille de match, un Toulousain faisait ses adieux à Ernest-Wallon ce samedi soir. Melvyn Jaminet qui rejoindra le Rugby Club toulonnais dans les jours à venir faisait sa dernière apparition sous les couleurs du Stade toulousain. À l'issue de la rencontre et comme à leur habitude, Antoine Dupont et ses coéquipiers se sont rassemblés sur le terrain pour un rapide débrief du match. L'occasion également de dire au revoir à Melvyn Jaminet.

Bonne chance à toi, bonne chance à ton club

"On lui souhaite bonne chance. Sincèrement, le peu de temps qu'il aura passé avec nous c'est quand même du bon temps. On va le recroiser, je sais que vous allez le recroiser... Bonne chance à toi, bonne chance à ton club. Que vous restiez toujours un peu derrière (sourire) mais bonne chance à vous", plaisantait le manager Ugo Mola. Après ces quelques mots, l'arrière aux 19 sélections avec les Bleus a lancé son dernier cri de guerre toulousain pour célébrer la victoire.

Cette saison Melvyn Jaminet n'aura fait que deux apparitions sous le maillot du Stade toulousain, face à Pau et Perpignan. La saison précédente il avait accumulé 17 feuilles de match pour 14 titularisations avec les champions en titre avant de se blesser à la cheville. L'arrière avait donc été éloigné des terrains plusieurs semaines le privant des phases finales. C'est donc après avoir passé un peu plus d'une saison dans la ville rose que Jaminet retrouvera ses terres d'origine et pourra sans doute s'épanouir pleinement sur la rade...