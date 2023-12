Mardi soir, au CNR de Marcoussis, Fabien Galthié et son staff ont dirigé un entraînement entre les moins de 20 ans "développement" et les Espoirs de Massy. L’objectif ? Être opérationnel fin janvier, soit au jour où les Tricolores retrouveront l'Essonne pour y préparer le Tournoi des 6 Nations...

Le Tournoi des 6 Nations approcherait-il à grands pas ? Toujours est-il que mardi soir et à quasiment deux mois du France-Irlande que l’on sait, le sélectionneur national Fabien Galthié et son staff, récemment renforcé par les arrivées de Patrick Arlettaz (responsable de l’attaque) et Laurent Sempere (en charge de la conquête), se sont "entraînés à entraîner", comme le veut la coutume depuis la prise de pouvoir de "Galette" à l’hiver 2020. La séance en question, survenue quinze jours après une session similaire auprès des Juniors du Pic-Saint-Loup (Hérault), a donc vu le patron sportif des Bleus et ses principaux adjoints (Shaun Edwards et William Servat étaient également présents) diriger les moins de 20 ans "développement" pendant plus d’une heure et, pour ceux n’ayant pas eu la chance de galoper à leurs côtés, dans un froid polaire…

Du mouvement général avec Arlettaz et Galthié

Sur le terrain d’honneur de Marcoussis, les Bleuets se sont donc ce soir-là mis dans la peau des coéquipiers d’Antoine Dupont et face aux Espoirs de Massy, sont d’abord passés entre les mains du directeur de la performance Nicolas Jeanjean, puis de l’entraîneur des avants William Servat avant d’être coachés sur du mouvement général par Patrick Arlettaz et Fabien Galthié. L’objectif ? Être opérationnel pour le premier rassemblement tricolore, prévu aux abords du 22 janvier. Face à la presse, Patrick Arlettaz expliquait: "En termes de contenu, de rythme, on s’est calé sur la semaine de travail prévue juste avant l'Irlande. On avait besoin de se sentir pour que le jour venu, ce soit huilé, pour que les joueurs puisse se balader dans ce cadre sans accroc. Car le confort ne conduit pas forcément à l’oisiveté."

De leurs côtés, Corentin Mezou (Toulon) et Robin Taccola (Vannes) recontaient ainsi leur expérience : "On a vécu une journée en immersion avec le staff du XV du France comme si on préparait le match face à l’Irlande avec l’équipe nationale. C’était très enrichissant. On ne vit pas ça tous les jours: les réunions sont plus longues, les journées plus intenses. C’est encore un cran au-dessus par rapport aux U20. [...] Fabien Galthié nous a aussi parlé de Louis Bielle-Biarrey et de sa récente Coupe du monde pour nous faire comprendre que tout est possible, tout est ouvert. Dans deux ans, on pourrait peut-être être à sa place et ça fait rêver chacun d’entre-nous..." Si les moins de 20 ans "développement" s’envoleront demain en Italie (à Naples) afin d’y réaliser un stage, le staff des Bleus restera de son côté encore quelque temps au CNR de Marcoussis. Le XV de France, lui, y est donc attendu fin janvier afin d’y préparer le choc face aux Diables Verts, prévu le vendredi 2 février au stade Orange Vélodrome de Marseille.