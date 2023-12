Léo Barré, auteur d'un doublé, a été un des grands artisans de la victoire du Stade français dans le "Clasico" contre le Stade toulousain (27-12). En revanche, Santiago Chocobares a coûté cher à Toulouse...

Les tops

Léo Barré

L'arrière du Stade français s'est mis en avant en mondovision. Il a pris confiance dès la première minute de la rencontre avec un petit par-dessus pour lui-même, qu'il a récupéré et qui a mis les siens dans l'avancée. C'est lui qui a marqué le premier essai de la rencontre. Après un bon travail de Lester Etien, il a réalisé un magnifique raffut pommette pour déposer Mathis Lebel (7e). Il a continué de se mettre en évidence, il a été décidément très en vue car c'est lui aussi qui est venu se proposer à hauteur, à l'intérieur de Brad Weber après une mêlée. Il a déposé deux joueurs avant de se faire reprendre (23e).

PREMIER ESSAI DE CE CLASSICO SIGNÉ LÉO BARRÉ !



Le @SFParisRugby prend les commandes de ce choc

Et que dire de son deuxième essai ! Après une action pleine de roublardise de Rory Kockott, c'est encore lui qui est venu se proposer, a feinté la passe entre deux Toulousains et a lâché Thomas Ramos pour aplatir (72e). Mais il s'est aussi mis en valeur défensivement. Il a très bien coupé les extérieurs à deux reprises alors que Toulouse poussait pour marquer et n'a, donc, pas pu écarter. Bref, un match de très haut niveau !

Mathieu Hirigoyen

59% de possession pour Toulouse, cela veut donc dire que le Stade français a beaucoup défendu. Et la défense, Mathieu Hirigoyen adore ça. Le casque rouge du Stade français a découpé à tout va dans cette rencontre, notamment en fin de première mi-temps, quand les Toulousains poussaient pour marquer. Aux citrons, le troisième ligne était déjà à 15 plaquages réussis, chiffre qu'il portera à 24 en fin de rencontre, contre cinq ratés. S'il a pu manquer de puissance balle en main pour un numéro huit, en témoigne sa charge où il s'est fait refouler par Antony Jelonch, en défense, le sécateur basque a été une fois de plus précieux pour les Soldats roses.

Cyril Baille

Le pilier a livré des performances décevantes depuis son retour de la Coupe du monde, notamment lors de la défaite sur la pelouse de Castres. Mais à Paris, le gaucher a retrouvé de l'allant et surtout de la mobilité. Il a touché énormément de ballons. Il a, par exemple, réalisé une belle percée (9e). En tout, il aura touché 17 ballons ! Un nombre énorme pour un pilier. Et il a su quoi faire avec la balle dans les mains : 35 mètres parcourus, un franchissement et quatre défenseurs battus. Un Baille des grands jours !

Les flops

Santiago Chocobares

À l’inverse de sa belle partie face à Clermont, le centre argentin n’a pas brillé à Paris. Coupable d’une percussion sans ballon sur Jeremy Ward, Santiago Chocobares a annihilé malgré lui le premier essai toulousain. En deuxième période, le Puma a commis un en-avant amenant quelques phases de jeu plus tard la pénalité du 13-0 pour Segonds. Enfin, l’Argentin a ouvert la porte pour la percée de Jeremy Ward, à l’origine du deuxième essai parisien.

Sans trembler, le Stade français s'est logiquement imposé face à Toulouse grâce à un Léo Barré de gala, auteur d'un doublé. Avec vingt-sept points au compteur, les Parisiens recollent au quatuor de tête avant la Champions Cup. #SFPST



Le film du match

Paul Graou

Le demi de mêlée toulousain n’a pas franchement rayonné dans la capitale. Préféré à Antoine Dupont juste avant le début de la Champions Cup, le Gersois de naissance a souvent manqué de maîtrise en première période, à l’image de l’un de ses derniers ballons dans les cinq mètres parisiens.

Baptiste Pesenti

Le deuxième ligne parisien s’est fait voler son premier ballon après une grosse séquence. Il a tiré deux fois le casque de Thibaud Flament. La première est passée mais la deuxième a été réprimandée par Tual Trainini qui a offert une penaltouche aux Toulousains. Juste avant la demi-heure de jeu, Baptiste Pesenti aurait pu adresser une meilleure passe pour Jeremy Ward qui s’envolait vers l’en-but. Fidèle à son registre de combattant, Pesenti n’a malgré tout pas livré son meilleur match en carrière.