Ancien international français, Louis Picamoles s'engage désormais en politique. Il est présent sur la liste de Willly Schraen pour les élections européennes de 2024.

Après sa carrière de joueur de rugby professionnel (82 sélections avec le XV de France), Louis Picamoles avait troqué les crampons contre les bottes. Son projet était alors d'élever des chèvres. Aujourd'hui, d'après les informations du Point, l'ancien troisième ligne centre du MHR s'engage en politique avec la liste "Alliance rurale" menée par le président de la fédération des chasseurs, un certain Willy Schraen. Il est présent sur la liste pour les élections européennes de 2024.

Est-ce qu'on mangera encore une côte de bœuf sur un barbecue ?

Comme l'avait confié la tête de liste sur France Info, ce projet a pour objectif de défendre "le monde rural et la vie quotidienne des Français". Sur la radio publique, Willy Schraen s'interrogeait, "Est-ce que demain on pourra encore mettre un ver de terre sur un hameçon à la pêche ? Je n'en suis pas sûr. Est-ce qu'on mangera encore une côte de bœuf sur un barbecue ? Je n'en suis pas sûr". Louis Picamoles souhaite donc défendre la ruralité, aux côtés d'autres figures françaises comme le chef émérite Pierre Gagnaire, qui figure aussi sur cette liste.

Pour rappel, Louis Picamoles a arrêté sa carrière en 2022 du côté de l'UBB, il a aussi porté les couleurs du MHR, de Toulouse où il a remporté deux fois le Top 14 ( 2011 et 2012) et de Northampton. Sous le maillot de l'équipe de France il a participé à la Coupe du monde 2011, 2015 et 2019.