Après la lourde défaite 43-13 à Béziers, les Montalbanais sont restés environ 45 minutes dans leur vestiaire pour se parler. À l'issue de la discussion, l'entraîneur Pierre-Philippe Lafond s'est présenté agacé par l'ampleur de cette nouvelle défaite et le faible contenu proposé par les siens.

Vous avez rivalisé presque une mi-temps avant de craquer. Que s'est-il passé ?

On est indiscipliné, on est à 14, on loupe des plaquages, on n'arrive pas à mettre en place notre jeu et on joue face à une très belle équipe de Béziers qui est sur une belle série pendant que nous, on s'effondre, on s'effrite et on prend 43 points. Il y a eu une succession de petites choses, de petites erreurs qui font que tu prends des points. Tu essayes de coller au score, mais le tableau d'affichage gonfle.

Après cette défaite, vous êtes restés avec vos joueurs un long moment pour parler dans le vestiaire. Était-ce nécessaire alors que les comptes sont à l'équilibre avec six victoires et six défaites ?

Là, on a pris le temps de se parler avec les joueurs. Au-delà de ce match, c'est l'image que l'on renvoie à l'extérieur... Depuis le début de la saison, on n'a pas existé loin de chez nous, à part à Angoulême, où on a eu la chance de gagner, on avait fait une bonne performance. Il faut que les choses changent ! On a pris ce temps pour se parler pour faire évoluer tout ça, au-delà même de la préparation physique, au-delà même de la discipline. Ce n'est possible de continuer comme ça !

Vous avez parlé environ 45 minutes, cela devait quand même être un peu profond...

Ce qui s'est dit restera propre au vestiaire. Mais personne, ni joueurs, ni entraîneurs, ni dirigeants, ni supporters ne prend plaisir à encaisser 43 points. Donc, à un moment, il va falloir trouver une solution car, malheureusement, ce n'est pas la première fois que cela nous arrive. Là, il ne faut pas faire comme si c'était une défaite ou un mauvais résultat de plus. Il faut changer certaines choses, et, la première, c'est d'en prendre conscience. C'est pour ça que l'on a parlé un peu tout ensemble.

En fin de rencontre, vous avez essayé de produire du jeu mais c'était désorganisé, comment l'expliquez-vous ?

C'était stérile surtout ! Et puis, tu sais, quand tu es mené de 40 points, inconsciemment, tu essayes de sauver la patrie un peu tout seul. Tu te perds, tu perds ton système, tu te désorganises. Et quel est le résultat ? Tu dépenses énormément d'énergie pour pas grand-chose. Tu n'es pas efficient.

Brive a pris le meilleur sur Mont-de-Marsan pour la première de Broncan. Béziers, Provence, Aurillac et Agen ont fait carton plein à domicile, tandis que Drômois et Angoumoisins étaient à quelques minutes d'un score historique \u2b07\ufe0f\u2b07\ufe0f



Les enseignements > https://t.co/bm1Kljcnlq pic.twitter.com/YsWEe2zNAv — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) December 1, 2023

On sait votre paquet d'avants solide et expérimenté, mais il a été bousculé par celui de vos hôtes héraultais. Est-ce que cette rencontre s'est aussi perdue là, avec moins de ballons propres pour vos arrières ?

Je ne vais pas te mentir, je n'ai pas les chiffres sur la conquête. En deuxième mi-temps, on est plus en difficulté sur les ballons portés. On a eu peu de munitions à jouer, ce qui fait qu'offensivement on n'a pas pu poser notre jeu. La qualité du paquet d'avants biterrois est connue et reconnu et nous, on n'a pas eu les armes pour pouvoir mettre nos avants dans de bonnes dispositions.

Au classement, vous êtes dans le ventre mou mais avec encore sept points d'avance sur le 15e. La rencontre face à Aurillac lors de la prochaine journée sera-t-elle très importante pour se remettre la tête à l'endroit ?

Tous les matchs sont importants, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Le contenu est important, l'image que tu renvoies aussi. Ce match le sera. On est tous insatisfait de la rencontre de ce soir, donc on veut vite basculer sur autre chose.

Vous parlez d'image pour la deuxième fois. Est-ce que retrouver l'image d'un Montauban conquérant sera un objectif ?

Tu préfères que les gens viennent chez toi et s'essuient leurs chaussures sur ton visage, sur ton maillot ou sur ton stade ou tu préfères que les gens qui viennent te craignent et aient de l'appréhension à venir chez toi. La réponse ? Je pense que tu l'as !