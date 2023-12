Pro D2 - Béziers reste maître à domicile en écrasant Montauban

Pro D2 - Béziers demeure invaincu dans son stade Raoul Barrière après sa large victoire bonifiée face à l'US Montalbanaise (43-13), qui, de son côté, n'y arrive toujours pas hors de ses bases. Avec sept essais, l'ASBH consolide sa place dans les six premiers du classement et repousse son adversaire du soir.

C’est désormais devenu une habitude pour l’AS Béziers à domicile. Pour la troisième fois consécutive au stade Raoul Barrière, les Biterrois ont passé au moins quarante points à leurs adversaires. Après Vannes (48-3) et Dax (40-10), c’est Montauban qui a subi la furie héraultaise (43-13), vendredi 1er décembre, à l’occasion de la 12e journée de Pro D2. Une victoire d'autant plus importante qu'elle est bonifiée grâce à leurs sept essais inscrits.

Invaincus à domicile cette saison en sept réceptions (six victoires et un nul), les hommes de Pierre Caillet sont restés maîtres dans leur antre grâce à une deuxième période de toute beauté. À la pause, les locaux ne menaient que de sept unités après un essai de Nicolas Plazy (11e) et le doublé signé Raffaele Costa-Storti (17e, 39e) juste avant la sirène (17-10). Ils sont repartis sur de meilleures bases encore au retour des vestiaires.

Béziers ambitieux offensivement

Alors que Montauban était revenu à quatre points seulement sur une pénalité de Thomas Fortunel (17-13, 43e), les derniers points montalbanais du match, Béziers a enclenché sa maestria offensive. En moins de cinq minutes, Taleta Tupuola (49e) et Gabin Lorre (53e) ont inscrit les quatrième et cinquième essais de leur équipe et lui ont permis de prendre le large, bien aidés par la patte de Samuel Marques pour transformer (31-13, 55e).

Le bonus offensif était déjà bien acquis puisque seul Josua Vici, sur une contre-attaque de cent mètres, a aplati pour l'US Montalbanaise en première période (12-10, 22e). Pour autant, l'ASBH a continué à vouloir passer la ligne adverse : Watisoni Votu (63e) et Jean-Victor Goillot (77e), magnifiquement servi par Pauta, ont parachevé le succès.

D'ailleurs, dès les premières minutes, Béziers a fait preuve d'une ambition offensive à toute épreuve. À chaque pénalité provoquée, et elles ont été nombreuses, ils choisissaient la pénaltouche par le pied de Samuel Marques. Un choix qui n'a pas été payant à plusieurs reprises en première période.

Montauban trop indiscipliné

Mais pour espérer faire tomber les Biterrois dans leur royaume, Montauban se devait d'être plus discipliné. Comme à leur (mauvaise) habitude, ils ont récolté deux cartons jaunes : Kévin Firmin pour avoir gêné une pénalité jouée rapidement par Samuel Marques (14e) et Tuijee Uanivi pour un plaquage haut dangereux sur Gabin Lorre (34e).

Paradoxalement, l'USM a inscrit dix de ses treize points en infériorité numérique mais cela n'a pas suffi. Le travail d'usure des Héraultais a fini par payer en seconde période. Désormais quatrième, à quatre unités du deuxième Provence Rugby, Béziers doit montrer qu'il peut aussi s'imposer à l'extérieur. Ils en auront l'occasion à Biarritz, vendredi prochain.