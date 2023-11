Le Stade français dans la tourmente. Après la large défaite à Pau (30-6), plusieurs joueurs et deux membres du staff ont décidé de partir en soirée, désobéissant ainsi aux consignes du staff. Lors de cette sortie non autorisée, un des joueurs aurait frappé un membre du staff palois, qui se réserve le droit de déposer plainte.

Le ciel était tout bleu pour le Stade français voilà maintenant deux semaines, mais il vient sérieusement de s'assombrir. Après la défaite lors du derby face au Racing 92 (9-13), les Parisiens sont passés complètement à côté à Pau (30-6). Toujours à la troisième position au classement, la situation sportive est loin d'être alarmante avant de recevoir le Stade toulousain, dimanche. Mais c'est bien l'extra-sportif qui secoue le club de la capitale depuis 24 heures.

D'après des informations de L'Équipe, dix Stadistes ont décidé de désobéir aux consignes et de s'accorder une sortie nocturne dans les rues de Pau dans la nuit de samedi à dimanche. Le souhait de décompresser après le match raté face aux Palois avait été refusé par le staff à deux reprises. Ce refus n'a pas empêché huit joueurs et deux membres du staff à quitter l'hôtel où résidait le Stade français (le retour à Paris était prévu le lendemain matin), pour se rendre dans le centre-ville de Pau. Avant la rencontre face à la Section, les Stadistes avaient effectué une semaine de stage dans les Pyrénées, coupés du monde.

Une altercation avec un membre du staff palois

Cette sortie aurait pu en rester là mais a pris une autre tournure. Un membre du staff palois aurait reçu un coup au visage de la part d'un joueur du Stade français, décrit par le quotidien sportif comme "une agression bien plus qu'une altercation". Très vite au courant, les dirigeants parisiens ont décidé de prendre l'affaire très au sérieux. D’autant plus que le Palois se réservait encore le droit de déposer plainte. Laurent Labit, récemment arrivé au club après avoir quitté l'équipe de France, a reçu les protagonistes de l'affaire en début de semaine et des sanctions pourraient tomber rapidement, allant d'un simple avertissement à une possible mise à pied pour l'auteur du coup. Pour préparer la réception du champion de France en titre, on a connu mieux...