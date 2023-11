Avec l'arrivée d'un tout nouveau staff à la tête du MHR, Philippe Saint-André ne devrait pas tarder à quitter le Sud. L'ancien sélectionneur du XV de France qui avait déjà pris du recul sur le plan sportif depuis le début de la saison et semble avoir pris sa décision malgré la version officielle de Mohed Altrad...

L'ascension fut presque aussi rapide que la descente. En deux saisons le MHR est passé par toutes les émotions. De la joie de soulever son premier Brennus à lutter pour son maintien en Top 14... Alors forcément, le président du club montpelliérain n'a pas lésiné sur les moyens. Pour remettre son équipe sur pied, Mohed Altrad a procédé à de nombreux changements au sein du staff. Et Philippe Saint-André en sera le premier impacté. Dès cet été c'est Richard Cockerill qui prenait les rênes. L'ancien sélectionneur du XV de France avait donc pris ses distances avec le sportif. Et l'arrivée du tout nouveau staff il y a un peu plus d'une semaine n'allait rien arranger.

Je vais profiter de nouveau un peu de mes week-ends

Selon les informations du Figaro, Philippe Saint-André devrait quitter son poste dans les jours à venir. L'arrivée de Bernard Laporte au poste de directeur du rugby aurait poussé l'ancien manager du MHR à prendre sa décision. "Je vais profiter de nouveau un peu de mes week-ends", aurait-il confié. De son côté Mohed Altrad expliquait dans les colonnes du JDD : "Bernard supervisera et coordonnera exclusivement les aspects sportifs du club et Philippe continuera de conseiller la direction générale, de s'occuper des questions régaliennes et d'assurer les relations avec les instances". Un rôle qui ne semble pas vraiment convenir à "PSA".

Une chose est sûre, celui qui était arrivé en 2020 avant l'éviction de Xavier Garbajosa aura marqué l'histoire de ce club. Sous l'ère Saint-André, Montpellier aura remporté le premier bouclier de Brennus de son histoire (victoire 29-10 face à Castres) sans oublier le trophée de Challenge Cup. En un peu plus de deux saisons l'ancien sélectionneur du XV de France aura réussi à donner de l'allure à ce MHR.

À ce jour Montpellier se retrouve à la dernière place du classement avec une seule victoire au compteur. Yacouba Camara et ses coéquipiers n'ont donc connu la victoire qu'une seule fois cette saison lors de la première journée du Top 14 enchaînant ensuite sept défaites consécutives dont deux face à Perpignan et Oyonnax qui demeurent des concurrents directs dans la lutte pour le maintien... Reste à voir si Laporte et sa bande parviendront à remettre le navire à flot.