Deuxième du Top 14, la Section paloise surfe sur la vague du succès. Une dynamique qui permet une bonne ambiance et entraine un cercle vertueux.

C'est évident, les résultats amènent la bonne ambiance. Il n'est donc pas exceptionnel de constater que la bonne humeur règne au sein du vestiaire de la Section paloise en ce début de saison. Deuxième du championnat après huit journées et une nouvelle victoire face Stade français, Pau est en pleine forme et surtout en pleine confiance. Tellement, que chaque joueur incorporé à ce groupe tend à jouer son meilleur rugby sur le terrain. "C'est forcément un peu plus facile quand il y a une équipe qui tourne", reconnaissait Thomas Carol, qui a par exemple réalisé un gros match face au Stade français alors qu'il réintégrait seulement le groupe.

La continuité amène la confiance

Le manager Sébastien Piqueronies trouvait aussi une explication logique : "Je pense que c'est évident. Comme pour toute évolution, il faut un peu de challenge mais aussi de la confiance et de la continuité. J'ai l'impression que l'on récolte les fruits de ces années de travail". Le manager mentionne ici un mot clé : la continuité. Dans une équipe de rugby, peu importe son niveau, n'est-il pas mieux que les joueurs et le staff se connaissent depuis plusieurs années et sachent par conséquent comment fonctionner ensemble ? La continuité, qu'elle soit dans les compositions d'équipes ou dans le travail, apporte logiquement une confiance et donc un confort de vie pour un groupe. Il est évident que si le staff parvient en plus à expliquer sereinement aux joueurs où il veut en venir, la cohabitation devient tout de suite plus facile.

Pau se bonifie contre le Stade français et redevient leader provisoire !



"Je suis surpris que tout le monde soit si cool, nous avait notamment confié Samuel Ezeala il y a quelques semaines. Pas forcément par rapport à mon intégration car je suis quelqu'un qui est facile à intégrer dans un groupe. Le staff et les joueurs sont bienveillants." C'est peut-être cette bienveillance incarnée par Sébastien Piqueronies qui permet à de jeunes joueurs d'éclore à leur rythme, comme Théo Attissogbe, Émilien Gailleton ou Hugo Auradou. Tout cela fait en tout cas que le groupe est soudé. "Nous le voyons surtout sur les attitudes, remarquait Thomas Carol. Nous sommes très connectés, il n’y a pas un mec qui sort tout seul. Nous nous soutenons beaucoup. C'est ça qui nous mènera a de futures victoires."

Le symbole Romain Bourdiol

Face au Stade français, même le préparateur physique Romain Bourdiol semblait impliqué dans la ligne défensive. Alors que les siens protégeaient courageusement sur leur ligne, Bourdiol hurlait dans l'en-but pour encourager ses joueurs. Une image assez saisissante. "Ne le dites pas trop fort sinon, on va me reprocher de défendre à seize, souriait Piqueronies. C'est un des symboles mais effectivement, c'est un staff et des joueurs qui travaillent ensemble depuis plusieurs années maintenant. Le groupe a très peu évolué, les jeunes sont venus mettre beaucoup d'émulation et le travail paye. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un état d'esprit qui amène les joueurs à se sublimer. Il faut prioritairement que nous continuons sur cet état d'esprit. Tant que nous aurons un socle minimum de cet état d'esprit des uns pour les autres, nous avancerons sur ce Top 14."

Que le manager se rassure : si les Vert et Blanc perdent un chouïa de cette motivation, ils la retrouveront vite en entendant les encouragements de supporters toujours plus au soutien de leur équipe favorite. Au Hameau, les matchs se suivent et se ressemblent dans une ambiance de folie. Piqueronies saluait : "J’ai totalement conscience du bruit, je l’entends de plus en plus et c’est pour cela que j’ai acheté un nouveau casque qui me rend imperméable au bruit du Hameau. Je rêve d’en acheter un autre avec deux grandes oreillettes pour quand le stade sera chaud bouillant".