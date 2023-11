Samuel Ezeala revit depuis son arrivée à Pau. Après plusieurs années compliquées du côté de Clermont, l'ailier de la Section paloise enchaîne les matchs et marque des essais.

Vous avez enchaîné une cinquième victoire de suite en vous imposant contre une équipe de l'UBB forte de ses internationaux. Quel début de saison !

Ce fut une victoire très importante. Nous avions à cœur de faire un gros match devant nos supporters après celui de Toulouse. Les conditions n'étaient pas les meilleures pour pratiquer un beau rugby mais nous avons fait le travail. Nous avons été lucides pour l'emporter face à une grosse équipe de Bordeaux-Bègles. Nous sommes très contents du travail effectué.

Vous sentez-vous comme invincible en ce moment ?

Pas du tout. Nous savons tous que le championnat est encore long. Nous n'avons pas une mentalité où nous nous emballons. C'est à la fin de l'année que nous ferons comptes.

"On voulait rendre fier ce public" \ud83d\udde3\ufe0f



La Section paloise a enchaîné un cinquième succès en six rencontres.

Thibault Daubagna, le demi de mêlée béarnais, a souligné l'état d'esprit de son équipe portée par des supporters toujours plus nombreux au Hameau.https://t.co/gjvZdfGY9f — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) November 12, 2023

Qu'est-ce qui fait le succès de la Section paloise ?

Je pense que ce qui fait que pour l'instant ça marche bien, c'est qu'il y a un staff très compétent, un groupe solidaire. Nous jouons les uns pour les autres et nous nous entendons très bien, ce qui facilite la communication sur un terrain. Évidemment, nous travaillons dur et écoutons les coachs.

Pour vous qui venez d'arriver, est-ce que ce début de saison vous surprend ?

Je suis surpris que tout le monde soit si cool. Pas forcément par rapport à mon intégration car je suis quelqu'un qui est facile à intégrer dans un groupe. Le staff et les joueurs sont bienveillants. En fait, je ne suis pas surpris mais content d'avoir retrouvé cela. Au niveau sportif, je ne m'attendais pas forcément à de tels résultats mais je croyais au potentiel de l'équipe. Nous allons continuer à travailler dur mais humblement.

Vous avez inscrit un doublé face à Perpignan, quelle sensation cela vous a-t-il fait ?

C'était une super sensation parce que déjà, il y avait ma famille dans les gradins. J'avais demandé quatorze places. J'étais très content, surtout sur un terrain spécial pour moi. J'ai grandi à Barcelone nous allions voir les matchs à Aimé-Giral. J'ai même une photo où je suis petit avec les joueurs de Perpignan, où je porte le maillot sang et or.

Vous êtes heureux ?

Je suis très bien ici. Je suis très content de comment se déroule la saison tant collectivement que personnellement. C'est vrai que ces dernières années, je n'avais pas eu trop de chance mais je suis passé à autre chose. Ce changement de club m'a fait du bien parce que je suis sorti de ma zone de confort.

Vous parlez de votre départ de Clermont, après des moments compliqués...

Tout le monde le sait, les derniers mois à Clermont ont été très compliqués. Ça m'a beaucoup appris... C'était une leçon de vie : celle de ne pas donner trop de confiance à quelqu'un qui n'est pas dans mon entourage proche.

Samuel Ezeala a répondu à Didier Retière

suite à la récente polémique liée à sa prolongation à

Clermont. Le centre espagnol explique également qu’il

ne reproche rien à Christophe Urios, son actuel

entraîneur.



Plus d'infos : https://t.co/AA12uMQYIi pic.twitter.com/r5tPSTNrZv — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) April 24, 2023

Vous avez aussi été souvent blessé à Clermont. Comment l'expliquer ?

Je pense qu'il y a des fois dans un club où il y a un environnement négatif et tant que tu joues dans cet environnement, tu ne t'en sors pas. L'an dernier, je n'étais pas trop blessé même si je ne jouais pas. Je commence à connaître mon corps et je fais du renforcement pour prévenir certaines blessures.

Le management de Sébastien Piqueronies diffère-t-il de celui de Christophe Urios ?

Oui, c'est sûr. Tous les coachs sont différents et ont des manières de faire. Il y a des coachs avec lesquels ça passe et d'autres où ça ne passe pas. Avec Franck Azéma, ça s'est super bien passé, Jono Gibbes aussi. Avec Sébastien Piqueronies, nous avons une très bonne relation, qui ressemble un peu à celle que j'avais avec Azéma. Humainement, il est très proche des joueurs. Et puis avec Christophe, ça ne s'est pas bien passé mais ça arrive. Tu ne peux pas t'entendre avec tout le monde.

Trouvez-vous que certains vous voient encore comme celui qui a pris un K.O impressionnant face à Vakatawa ?

Jusqu'à il n'y a pas longtemps, on m'en parlait encore. Ça commençait à devenir un peu lourd même si je comprends que les gens demandent. C'était il y a cinq ans, presque six et j'ai complètement oublié. Presque plus personne ne m'en parle maintenant et ça fait du bien.