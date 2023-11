Ce samedi, Montpellier a connu une nouvelle défaite enlisant un peu plus le club dans le bas de tableau. À l'issue de cette rencontre Bernard Laporte, nouveau directeur du rugby du MHR, parlait d'une équipe "en plein désarroi" et évoquait la lutte pour le maintien en Top 14...

Cette semaine, les Montpeliérains ont vu débarquer un nouveau staff. Loin de nous l'idée de penser que les Patrice Collazo, Vincent Etcheto ou encore Christian Labit débarqueraient avec une baguette magique pour remettre sur pied cette équipe mais force est de constater que ce renouveau n'aura pas eu l'effet escompté face à Oyonnax. Alors que les promus s'offraient leur première victoire de la saison loin de leurs bases, les protégés de Mohed Altrad rentraient à nouveau aux vestiaires têtes baissées.

À l'issue de cette septième défaite consécutive, Bernard Laporte nouveau directeur du rugby du MHR livrait ses premières impressions : "Je suis satisfait de leur engagement et de leur enthousiasme. Il n'y a rien à dire là-dessus, je l'ai senti. Mais il faut être encore plus ensemble avec plus de communication. Ils se regardent... Il n'y a pas grand monde qui prend des responsabilités, c'est une équipe qui est dans le doute. Nous avons tous connu ça.", expliquait-il au micro de Canal +.

Nous allons jouer le maintien

Malgré la défaite les Cistes ont tout de même accroché un bonus défensif qui pourrait être précieux pour la suite puisque le MHR se retrouve à la dernière place du classement avec sept points et à un petit point de Perpignan... En tout cas le discours est désormais clair pour l'ancien président de la FFR, Montpellier joue le maintien en Top 14 : "C'est une équipe qui est en plein désarroi c'est certain. Nous avons essayé toute la semaine de leur redonner confiance mais bon... Même s'il y a eu du mieux dans l'engagement j'ai senti toute la semaine qu'ils étaient concernés mais ça ne suffit pas. Maintenant l'objectif il est simple. Nous allons jouer le maintien. Il va falloir que tout le monde s'engage pour défendre ce club. Que tout le monde y pense le matin en se levant, en se rasant et en se couchant le soir." Reste à voir si ce MHR emmené par ses nouvelles têtes réussira à montrer un nouveau visage dans les semaines à venir...