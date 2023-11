Duel entre équipes en forme à Mayol samedi en ouverture de la 8e journée de championnat, Toulon (5e) défiait l’un des coleaders, le Castres Olympique. L’équipe varoise décroche un troisième succès de rang (41-19) et revient ainsi à hauteur de son adversaire du jour au classement. Même après avoir reçu un carton rouge en début de deuxième acte, le RCT a joué avec maîtrise et dominé son sujet. Solide.

Confirmer la victoire obtenue à Clermont et ainsi poursuivre la série victorieuse en Top 14. Telle était l’ambition de Toulon lors de la 8e journée de championnat avec la venue à Mayol de Castres, coleader du championnat. C’est chose faite avec un très logique succès 41-19, construit sur une large domination dans cette partie.

Toulon domine, Castres marque

Les Varois donnent le ton en chipant deux lancers adverses en touche dans les trois premières minutes. Ils valident un premier temps fort par une pénalité d’Enzo Hervé (5e). Les locaux veulent jouer pour déstabiliser le Castres Olympique et lancent même un mouvement vers l’aile derrière une mêlée disputée dans leurs 22 mètres. Hélas pour eux, Gaël Dréan se fait arracher le ballon par Josaia Raisuqe qui file inscrire le premier essai de cette partie (3-5, 8e). Comme tout au long de cette rencontre, Toulon sanctionne ensuite très logiquement l’indiscipline tarnaise. Enzo Hervé (8/10 face aux perches sur le match) engrange les points. Les Varois réussissent aussi à trouver des brèches sur les ailes, soit sur des jeux rapides vers celles-ci ou des renversements qui déstabilisent la défense adverse. Cela paie sur la durée, avec des doublés pour Setariki Tuicuvu (30e et 42e) puis Gaël Dréan (62e et 70e).

Mais Toulon est contraint de prendre son temps pour s’échapper. En effet après une demi-heure de jeu, les Varois ne mènent « que » 9-5 alors que les Tarnais ont déjà concédé 4 pénalités et égaré 6 ballons en touche. Pire pour les locaux, alors qu’ils font un break sur leur premier essai marqué par Tuicuvu (30e), les Castrais répliquent par un essai de Fernandez, après une pénalité rapidement jouée à la main par Le Brun (39e). Opportunistes, les Tarnais ont alors inscrit deux essais et recollent à 19-12 avant la pause.

Toulon avec maîtrise

Toulon ne s’affole pas et se montre à son tour réaliste avec un essai en contre au retour des vestiaires. Un ballon poussé au pied par Waisea et pointé par Setariki Tuicuvu (26-12, 42e). Alors que les Varois semblent s’échapper dans cette partie, ils se retrouvent en infériorité numérique après un carton rouge adressé à Jérémy Sinzelle pour un choc tête contre tête avec Geoffrey Palis (47e). Mais les Varois sont solides et ne s’écroulent pas. Au contraire. Ce sont même eux qui continuent d’être dominateurs. Le manager Pierre Mignoni décide de rééquilibrer son équipe avec la sortie de l’avant Jules Coulon pour l’entrée en jeu du trois-quart Mathieu Smaili. Le polyvalent varois est d’ailleurs à la passe pour l’un des essais de Gaël Dréan. Les Toulonnais trouvent donc à deux reprises l’ancien Rennais posté sur son aile (62e et 70e) et peuvent même alors rêver d’un bonus offensif. Celui-ci n’arrivera pas.

Ce sont les Castrais qui allègent un peu la note, avec un ultime essai signé Mathieu Babillot (80e+1). Une bien maigre consolation pour des Tarnais qui ont égaré 8 ballons en touche et concédé 13 pénalités dans cette partie. Trop pour pouvoir rivaliser à Mayol face à Toulon. Surtout que ce RCT a affiché une certaine maîtrise. Même en infériorité numérique, même face à l’opportunisme castrais du premier acte. Et Toulon capitalise donc sur un troisième succès de rang. Un RCT qui aura l’occasion d’enchaîner à Mayol le week-end prochain. Avec l’accueil de Pau. De son côté, le Castres Olympique sera opposé au Lou. Avec forcément l’envie de présenter un visage bien différent.