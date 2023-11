À Mayol, en ouverture de la 8e journée de Top 14, Toulon a enchaîné un troisième succès de rang face à Castres (41-19). Tuicuvu et Hervé ont été en vue, Zarantonello est passé à côté aux lancers.

Les Tops

Setariki Tuicuvu

Arrivé en qualité de joker coupe du Monde, le Fidjien est la bonne pioche du recrutement varois. Disponible dans le jeu, inspiré sur son aile, il a inscrit un doublé plein d'opportunisme. En première période, il a terminé, en bout d'aile et d'un plongeon inspiré, une belle offensive varoise. Au retour des vestiaires, il a profité d'un ballon de récupération, et d'un coup de pied dans le champ profond de Waisea, pour aplatir juste avant que le ballon file derrière l'en-but. Avec quatre essais, il est le meilleur marqueur toulonnais. Avec l'arrivée de Fainga'anuku, et le retour de Gabin Villière, le staff de l'entité au muguet va avoir des maux de tête.

Enzo Hervé

Avec le départ de Lolesio, et la blessure de Dan Biggar au dos, Toulon est à flux tendu sur ce poste d'ouvreur. L'ex-Briviste, s'il n'a pas le coup d'œil de l'Australien dans le jeu, est propre à l'image de sa réussite face aux perches. Il est également passeur décisif sur l'essai de Tuicuvu. Une rentrée réussie à la suite deux matchs sans temps de jeu.

Jérémy Fernandez

Préféré à Santiago Arata, le Castrais pur sucre a été le meilleur des siens cet après-midi. Derrière un paquet d'avants plutôt dominé, il a fructifié les rares bons ballons à sa disposition. En fin de première période, il a échappé à la défense varoise, proche d'un ruck, pour relancer la partie. Cela n'a pas suffi.

Les Flops

Loris Zarantonello

On le sait, la touche est un fait collectif. Malheureusement, le talonneur prend souvent pour les autres. En six lancers, lors du premier acte, l'ancien Agenais n'a pas été en mesure de trouver une seule fois son sauteur. C'est presque un miracle si Castres a été dans le match à la pause (19-12). Dans le jeu, il a été actif, mais il devra rectifier le tir pour espérer glaner plus de temps de jeu.

Nick Champion de Crespigny

On n'a pas reconnu le troisième ligne du Castres olympique. En manque de rythme, l'Australien est l'auteur d'une perte de balle coupable sur le deuxième essai de Tuicuvu. En défense, il n'a pas eu son impact habituel. Il a été sorti très tôt par ses entraîneurs (49e). Son match est à oublier.

Jérémy Sinzelle

C'était un fait assez rare. Cette après-midi, sur un plaquage non maîtrisé face à Geoffrey Palis, le centre a été expulsé au retour des vestiaires (47e). Sans incidence pour ses partenaires, qui ont su réorganiser avec un choix tactique de Pierre Mignoni. Le directeur du rugby a décidé immédiatement de sortir Jules Coulon pour alimenter l'entrejeu avec Mathieu Smaili.