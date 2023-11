En conférence de presse, l'entraîneur du RCT a salué la troisième victoire de rang de ses hommes. Il appelle quand même à la vigilance pour voir le plus loin possible dans ce Top 14.

Comment analysez-vous ce succès ?

On a mis Castres sous pression. Offensivement ou défensivement, on était en place. En deuxième période, on devait valider la première période. On a pris deux essais quasiment casquette. On a pris le dessus. C’est ce que l’on a fait.

Qu'est-ce que vous vous dites sur le carton rouge de Sinzelle ?

C’est un tournant du match. L’équipe aurait pu perdre les pédales. Je n’ai pas eu ce sentiment. On est restés costauds sur les bases notamment sur la mêlée et la touche. La conquête a été très bonne ! Je veux féliciter le travail de Brique (Eric Dasalmartini, NDLR) et Parisse. Je suis heureux de ce travail. Ils ont bien travaillé. On a bien bossé sur les lanceurs et les sauteurs. Quand c’est bien, il faut le dire aussi.



Le visage montré par votre équipe après ce fait de match est-il un tournant dans votre construction d'équipe ?

Vous avez raison. C’est un moment important. On a un groupe. Quand on voit la composition, on a mis les 23 joueurs en place pour jouer ce match. Je vois encore des commentaires par rapport à mes compositions… Je veux voir 40 joueurs capables de jouer à domicile et à l’extérieur ! Aujourd'hui, il me conforte dans mes choix. Il y aura 23 joueurs différents la semaine prochaine. La motivation est là. Il se passe quelque chose entre mes joueurs. Ils veulent grandir. Mais, je veux avoir de l'endurance dans la motivation. Être motivé, oui, mais il faut de l'intensité. L'endurance est encore plus importante. Aujourd'hui, les voyants sont au vert. On doit faire les matchs et les gagner. Le Racing 92 était une des équipes les mieux en place. On a gagné. On a reçu Castres, qui était aussi dans les 3 premiers. Pau peut être leader ce soir... On verra ! On valide le travail que l’on fait ce soir.

Est-ce qu'il y a eu un tournant dans l'attitude de votre groupe ?

L’attitude est positive. je sens mes joueurs engagés. Je les sens motiver. Il y a beaucoup d’intensité. Il faut qu’on gagne en endurance. La dynamique collective doit être endurante. J'insiste. Je veux être consistant. Offensivement, on commence à se trouver. Il y a des choses intéressantes. On met de l’incertitude. Notre défense n’a pas été mauvaise, mais on a mieux en deuxième période. On a trop subi en première période, on a plaqué trop haut.

On vous a vu quand même souriant...

Je m’en fous (rires). Quand on râle, on dit que je râle, quand on sourit, on me le fait remarquer. Ça fait plaisir de voir mon équipe prendre du plaisir. On veut se régaler avec eux. C’est ça qui veut nous faire plaisir. On est capables de mieux faire. On peut mieux le finir.

Avez-vous des regrets de ne pas avoir pris le bonus offensif ?

On ne le prend pas parce qu’on se trompe un peu d’annonce, hein M.Hervé (il le regarde, et il sourit). On est capables de les mettre un peu plus à mal. Ils ont fait un choix, ça peut marcher, mais pas là. Mais on reste avec eux.