S’il savourait le succès des siens, le deuxième ligne international regrettait le gros trou d’air de six minutes qui a privé le Lou d’un bonus offensif, et aurait même pu coûter beaucoup plus cher...

On sent que vous accueillez cette victoire avec beaucoup de soulagement…

On était obligé de gagner pour continuer à regarder devant. Il fallait prendre des points, on l’a fait... Alors oui, plein de choses n’ont pas fonctionné, mais comme on n’a pas encore beaucoup gagné cette saison, on peut s’en satisfaire pour cette fois. Bayonne est bien revenu dans le match, chaque essai était important, cela était un petit soulagement à chaque fois. Sortir vainqueur de ce genre de match, c’est très positif.

Comment avez-vous pu vous faire aussi peur, après avoir mené de vingt points après le retour des vestiaires et l’essai de Jackson ?

On a accumulé les erreurs, on a été pris au bord des rucks. J’ai en mémoire Thomas Ceyte qui avance de 30-40 mètres par deux fois, ça nous a coûté cher. Nos sorties de camp n’ont pas été tops non plus. Cela fait plusieurs fois et à ce niveau, ça ne pardonne pas. Cela fait partie des secteurs où on doit progresser.

Après trois défaites consécutives, Lyon renoue avec la victoire face à Bayonne en se faisant peur.



Entre la 48e et la 54e, vous avez encaissé trois essais. Et on a vraiment senti passer un vent de panique...

C’est drôle parce que justement, j’ai l’impression qu’on n’a pas trop paniqué. On aurait vraiment pu paniquer quand on a pris trois essais d’affilée. C’était chaud ! On a réussi à renouer le fil, c’est positif, mais il faut être aussi conscient de ce qui n’a pas fonctionné. On devait vraiment tuer ce match en 2e mi-temps.

Quelles étaient les clés pour ne pas paniquer ?

Il fallait se calmer, se recentrer sur basiques : les sorties de camp, la conquête. Eux étaient dans l’euphorie, il fallait casser leur dynamique. On s’est bien accroché, on n’a pas paniqué. C’est bien mais, malgré tout, on aurait dû mieux faire. C’est dommage de s’être fait peur comme ça, il nous a manqué de mieux maîtriser nos sorties de camp et notre défense au bord des rucks pour espérer un point de plus.