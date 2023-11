Au Matmut Stadium de Gerland, ce samedi soir, le Lou rugby s’est défait de l’Aviron bayonnais, 42-29. Réaliste et devant à la pause (17-3), grâce à deux essais marqués par Baptiste Couilloud et Romain Taofifenua, Lyon s’est fait peur, suite au bon retour des Basques en début de seconde période. Mais les Lyonnais, grâce à un doublé de Thibaut Regard dans les dix dernières minutes, ont remporté ce match spectaculaire.

Lyon s’évite la crise. Sur une série de trois défaites d’affilée avant ce match, les joueurs de Fabien Gengenbacher n’avaient pas d’autre choix que de s’imposer contre l’Aviron, samedi. C’est chose faite. Avec ce succès (42-29) dans un match un peu fou, où neuf essais ont été inscrits, les Rhodaniens remontent à la dixième place du classement. L’Aviron, toujours incapable de s’imposer à l’extérieur, est désormais douzième.

Dans la nuit de Gerland, c’est pourtant l’Aviron bayonnais qui a mieux démarré la rencontre. Une semaine après sa belle performance contre la Section, les Basques ont tenu le ballon pendant les dix premières minutes. Les hommes de Grégory Patat ont eu une longue séquence dans le camp adverse (5e), qui s’est terminée par une incompréhension entre Gela Aprasidze et Nadir Megdoud. Dans la foulée, Camille Lopez a vu sa pénalité cogner la transversale, mais l’ouvreur a réglé la mire sur l’action suivante, venant ainsi récompenser un ballon gratté par Rodrigo Bruni (0-3, 11e).

Le LOU opportuniste

Paddy Jackson a vite répondu à Lopez, après une faute de Matis Perchaud au sol (3-3, 15e) et avec cette action, le LOU, endormi sur l’entame, s’est un peu réveillé. Les partenaires de Xavier Mignot ont multiplié les possessions dans le camp adverse et ils ont pris l’avantage au score, à la moitié de cette première mi-temps, en se montrant réalistes.

Pour cause, c’est à la suite d’une partie de gagne terrain et d’un coup de pied de Tom Spring, contré par Baptiste Couilloud, que le numéro neuf de Lyon a inscrit le premier essai du match (10-3, 19e). Sur le renvoi, ce même Couilloud s’est fait contrer, puis a commis une faute au sol. Les Bayonnais n’ont alors pas pris les points. Lopez a tapé en touche et Paulos a fait un en-avant.

Peu avant la demi-heure de jeu, les Lyonnais ont pris le large au score. Pourtant, tout a démarré d’une mêlée avec introduction pour Gela Aprasidze, derrière laquelle Rodrigo Bruni est parti défier le mur rouge et noir. Le hic ? C’est que le numéro huit argentin a été renvoyé près de son en-but par Beka Saghinadze. Les avants du LOU ont alors multiplié les temps de jeu et Romain Taofifenua, en force, a passé la ligne basque (17-3, 27e).

Bayonne marque trois essais en six minutes

Vexé, Bayonne a eu des occasions pour revenir dans le match, en poussant le LOU à la faute, mais les partenaires de Camille Lopez sont restés fidèles à leurs convictions, en allant en touche à chaque fois, plutôt que de prendre les points (32e, 34e). Mais à ce petit jeu, la défense lyonnaise a été plus forte et elle n’a pas cédé. Ces actions près de l’en-but ont d’ailleurs agacé les deux équipes et deux cartons jaunes ont été sortis, pour Facundo Bosch et Romain Taofifenua (35e).

En début de seconde période, le LOU a creusé un peu plus l’écart, lorsque Paddy Jackson a marqué un bel essai sur une action où Xavier Mignot et Davit Niniashvili ont joué un rôle important (24-3, 45e). Grégory Patat, le manager ciel et blanc, a alors décidé d’injecter du sang neuf dans son équipe. Il a fait rentrer Buliruarua, Rouet, Huguet et Cassiem, et l’effet a été immédiat, puisque Bayonne a inscrit trois essais en six minutes.

C’est d’abord Facundo Bosch qui s’est illustré, sur un ballon porté bien négocié (24-10, 48e). Bien servi intérieur par Camille Lopez, Aurélien Callandret a fini sa course entre les poteaux deux minutes plus tard (24-17, 51e), puis Tom Spring, à la réception d’un coup de pied à suivre de Guillaume Martocq, a complètement relancé la rencontre (27-22, 54e). Malmené, le LOU n’a pas paniqué pour autant et un drop de Paddy Jackson, quelques minutes après une interminable séquence de son équipe, a remis les siens à l’abri d’un essai transformé (30-22, 68e).

Regard scelle le score

Si l’Aviron a eu des occasions pour rentrer, à nouveau, dans les clous du bonus défensif, c’est le LOU qui a mieux terminé la partie, et Thibaut Regard s’est offert un doublé en fin de match. Dans un premier temps, il a fini une action où Niniashvili a encore été déterminant (37-22, 73e). Ensuite, il a renversé Aurélien Callandret en bout de ligne (42-22, 78e). Bayonne, à quinze contre treize en fin de match, suite aux cartons jaunes adressés à Page-Relo (80e) puis Lambey (81e), a jeté ses dernières forces dans la bataille et Uzair Cassiem a réduit la note (42-29).

La semaine prochaine, Bayonne recevra Montpellier, alors que Lyon ira défier Castres