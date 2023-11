En conférence de presse, le nouveau manager de Montpellier a fait part de sa motivation dans sa nouvelle mission. Il a aussi évoqué le staff du MHR, et sa fraîche collaboration avec Vincent Etcheto et Christian Labit, non sans une petite pointe d'humour.

En forme, Patrice Collazo l'a été pour sa première conférence presse depuis son arrivée à Montpellier. Serein, plutôt détendu et surtout très motivé, l'ancien manager de La Rochelle, Toulon ou encore Brive, est revenu sur sa décision d'accepter le poste de manager au MHR quelques jours après avoir été mis sur la touche en Corréze. "J’avais quitté Brive une semaine avant, ce n’était pas prévu, a-t-il avoué dans des propos rapportés par Midi Libre. Personnellement, je suis parti de Brive alors que j'avais l’adhésion du groupe et du staff. Je n’avais pas besoin de coupure comme après Toulon." Avant d'assurer : "Si ça me faisait chier de repartir dans un projet, je ne serais pas venu. J’ai de l’énergie, je ne suis pas à plat, je n’ai pas besoin de souffler, comme ça a pu être le cas. Et il n’y a pas d’esprit de revanche. Je ne vais pas dire que je vais tout résoudre. On arrive à plusieurs, avec Bernard (Laporte)."

"Le staff de Montpellier ? C'est un cocktail explosif !"



Le nouveau staff du MHR, sous la direction de Bernard Laporte, a beaucoup fait parler depuis son officialisation. Patrice Collazo le sait pertinemment et s'en est même amusé devant les journalistes. "J’ai bien compris que ça faisait vendre, ça alimente les débats. Tout le monde attend le premier clash (rires). Mais on se connaît tous et il n’y aura peut-être pas de clash (sourire)".

En effet, avec Laporte, Collazo, Etcheto, Labit, sans oublier Battut, le champion de France 2022 a un encadrement qui n'a pas l'habitude de garder sa langue dans sa poche. "Montrer aux joueurs que l’on sait s’adapter. Si on panique, déjà qu’ils ne sont pas en confiance... On montre qu’on est là, qu’on maîtrise ce qu’on peut maîtriser. Et si le staff s’adapte, eux peuvent s’adapter au staff." En particulier Louis Carbonel ? Il est de nature publique que les deux hommes, qui se sont connus à Toulon, ne s'apprécient guère, Collazo reprochant à Carbonel d'avoir participé à la fronde de joueurs qui ont demandé sa tête au président Lemaitre. Alors que les rumeurs ont vite surgi sur l'avenir de l'enfant de la Rade, l'ancien pilier a évoqué sa relation avec le Montpelliérain. "Quand vous êtes entraîneur, il faut être pragmatique. Ce qui compte, c’est la performance. Le niveau de Louis et sa qualité sur le terrain, il n’y a pas débat. Ça fait parler, ça fait vendre de parler de notre relation mais on ne s’attache pas à ça. Quand je l’entraînais à Toulon, je ne le faisais pas jouer parce que c’est un Toulonnais, ou que son papa était au club. Il a joué parce qu’il a des qualités. Il n’y a pas de problème, qu’une solution. Je sais qu’il va jouer, qu’il sera en concurrence avec Paolo."