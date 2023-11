Sonny Bill Williams n'a pas manqué d'égratigner Eddie Jones dans la presse australienne. L'ancien centre néo-zélandais estime que le comportement de l'ex-sélectionneur des Wallabies a été inacceptable vis-à-vis de la fédération australienne.

Eddie Jones continue de prendre la foudre. Un mois après avoir quitté son poste de sélectionneur de l'Australie, le technicien a été la cible de violentes critiques de la part de Sonny Bill Williams. L'ancien centre des All Blacks a notamment vilipendé le comportement de Jones, quittant les Wallabies seulement dix mois après sa nomination, dans l'attente de retrouver une nation ou un club à entraîner. "Pour être honnête, cela en dit long sur son caractère. C'est comique. Je n'arrive toujours pas à y croire. J’ai vu clair dans ses pitreries et ses grands discours. C’est un type qui a l’habitude de brûler des ponts. Les choses qu'il a faites… s'il était un joueur, vous ne le supporteriez pas. C'est plutôt bien qu'il soit tenu responsable, tout comme les joueurs".

Beaucoup de gens ont oublié le leadership de Dave Rennie

Alors que Sonny Bill Williams a proposé ses services pour venir en aide à la fédération australienne, l'ancien toulonnais voit d'un bon œil le changement de président à la tête de Rugby Australia. Hamish McLennan, a quitté ses fonctions après que six régions de la fédération ont écrit une lettre publique demandant sa démission. "Je félicite le conseil d'administration d'avoir pris cette décision. J'ai annoncé avant la Coupe du monde qu'avec Eddie, ce n'était pas la bonne chose et cela s'est énormément retourné contre moi. Les égos doivent être laissés à la porte. Le public mérite mieux et ces joueurs aussi. Beaucoup de gens ont oublié le leadership de Dave Rennie. L’Australie a battu l’Afrique du Sud à deux reprises et s’est rapprochée de la Nouvelle-Zélande" conclut "SBW".