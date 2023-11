Eddie Jones veut vite retrouver une nation ou un club à entraîner. L'ancien sélectionneur de l'Australie a fait part de ses envies de retour dans la presse australienne et affirme qu'un club européen l'aurait contacté.

Eddie Jones est sur le marché. Après avoir quitté avec fracas son poste de sélectionneur de l'Australie, fin octobre, l'ancien boss de la sélection japonaise a donné une interview à The Australian expliquant qu'il "cherchait un travail". "Évidemment, je veux entraîner. Si le Japon venait frapper à ma porte, je discuterais certainement avec eux, mais plusieurs autres pays m'ont approché. Il y a un club en Europe intéressé, donc j'espère pouvoir travailler à nouveau d'ici janvier" assure Eddie Jones, favori pour reprendre les rênes des Brave Blossoms, après un premier mandat entre 2012 et 2015.

Eddie Jones se rapproche de plus en plus du Japon, seulement dix mois après son arrivée à la tête de l'Australie. Parti en 2015 de la sélection japonaise, l'ancien boss de l'Angleterre pourrait donc revenir au pays du Soleil Levant huit ans après.https://t.co/nFuRftwImE — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) October 12, 2023

Je suis un bien meilleur entraîneur que je ne l’étais à la même époque l’année dernière

Après avoir amené l'Angleterre en finale de la Coupe du monde 2019, Eddie Jones avait quitté le Royaume en fin d'année 2022 après des résultats en deçà des attentes du XV de la Rose. Recruté en urgence par la fédération australienne pour redresser des Wallabies tout sauf bondissant, Jones s'est privé de plusieurs cadres au Mondial 2023 (Michael Hooper, entre autres) et n'a pas été récompensé par ses choix audacieux, comme celui d'aligner Carter Gordon à l'ouverture.

Mais il l'assure, Eddie Jones a appris. "Comme vous le savez, en termes d’expérience et d’apprentissage, plus vous vieillissez, meilleur vous êtes entraîneur. Je suis un bien meilleur entraîneur que je ne l’étais à la même époque l’année dernière. J'ai beaucoup appris de l'Australie. J'ai appris certaines choses que je n'aurais pas dû faire, certaines choses que je n'ai pas bien faites et je serai un meilleur entraîneur dans le prochain travail que j'exercerai". Qui fera de nouveau confiance à Jones ? Réponse en 2024...