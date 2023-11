Hamish McLennan, président de la fédération australienne, est pressé de démissionner par six présidents de régions, qui demandent également la tenue d'une assemblée générale.

Le rugby australien est en pleine tornade. Six présidents de régions ont demandé la démission d'Hammish McLennan, le président de la fédération australienne. Dans une lettre rédigée à l'intention de Rugby Australia, les dirigeants du Queensland, South Australia, ACT, West Australia, Tasman et North Territory s'en prennent directement au patron du rugby australien. "Nous ne pensons pas que M. McLennan ait agi dans le meilleur intérêt de notre sport. Nous n'avons plus aucune confiance dans son leadership, ni dans la direction dans laquelle il mène le rugby en Australie. De plus, nous pensons que M. McLennan a agi en dehors de son rôle d'administrateur, exerçant une influence indue sur les opérations et les dirigeants de Rugby Australia".

Eddie Jones aurait démissionné de son poste de sélectionneur de l'Australie !



Le sélectionneur des Wallabies aurait déjà démissionné de son poste, seulement dix mois après son arrivée.



Plus d'informations ici \ud83d\udc49 https://t.co/F2buGqzhYf pic.twitter.com/xFM1m643Zs — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) October 29, 2023

La tournée des Lions et le Mondial en ligne de mire

Les six présidents estiment également que la gouvernance actuelle n'a pas prévu une stratégie claire pour les prochaines années, notamment en vue de la tournée des Lions britanniques (2025) et de la Coupe du monde (2027). "À ce jour, malgré des mois de spéculations médiatiques et de commentaires de Rugby Australia, le conseil d’administration et l’exécutif ne nous ont apporté aucune stratégie de fond ni aucun aperçu de la manière dont fonctionnerait la centralisation. Au cours des années à venir, il existe toute une série d’opportunités grâce auxquelles notre sport pourra prospérer, notamment la Tournée des Lions britanniques et irlandais en 2025, la Coupe du monde de rugby masculin en 2027 et la Coupe du monde de rugby féminin en 2029. Nous sommes favorables à un processus de recrutement indépendant pour un nouveau président, qui implique la consultation de tous les membres constitutionnels" concluent les six dirigeants.