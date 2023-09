Face à la crise de résultats de l'Australie, Sonny Bill Williams a proposé ses services pour aider les Wallabies à retrouver leur niveau d'antan. L'ancien centre de Toulon a également fustigé le bilan d'Eddie Jones à la tête de la sélection australienne.

L'Australie a un soutien de poids. Alors que les Wallabies sont au bord de l'élimination, les prestations des Australiens inquiètent Sonny Bill Williams. L'ancien centre des All Blacks (58 sélections) ne cesse d'égratigner Eddie Jones depuis le début de la Coupe du monde. Le sélectionneur a d'ailleurs dégainé face à l'ancien toulonnais. "Peut-être que je pourrais devenir consultant et passer à la TV, comme lui, pour avoir toujours raison ? C'est une équipe pour l'avenir et je n'ai pas de regrets".

Dans le podcast "Rugby Heaven", sur la chaîne Stan Sport, Sonny Bill Williams a cette fois proposer ses services à la fédération australienne pour aider les Wallabies à retrouver leur lustre d'antan. "Je veux voir prospérer le rugby à XV australien. Beaucoup de choses doivent changer, et être réinitialisées. J'adorerais faire partie de ce développement. Il y a quelques années, j'ai tweeté que nous devions mettre en place des structures et des stratégies dans la région ouest de Sydney. Lançons un concours universitaire dans les écoles publiques de l’Ouest et voyons où nous allons à partir de là".

Eddie Jones aurait rencontré les dirigeants de la fédération japonaise un mois avant le Mondial, dans le cadre d'un "rendez-vous secret". Une nouvelle qui fait l'effet d'une bombe à quelques heures du match crucial entre les Wallabies et le pays de Galles.https://t.co/HcFOeTb0Ya — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) September 24, 2023

Eddie Jones me montre qu'il a un pied dehors et un pied dedans

Ce vendredi, l'ancien treiziste en a rajouté une couche réagissant notamment à l'information selon laquelle Eddie Jones aurait eu un rendez-vous avec la fédération japonaise avant le Mondial. "Eddie, en tant qu'homme, en tant que personne, je suis un peu contrarié par la façon dont il a laissé tomber ce groupe actuel en rencontrant la fédération japonaise de rugby. Quelques jours avant de monter dans l'avion pour venir ici, il me montre qu'il a un pied dehors et un pied dedans."

Féroce adversaire des Wallabies lorsqu'il était joueur, Sonny Bill Williams a joué au rugby à XIII en Australie, notamment aux Sydney Roosters. Aujourd'hui, l'ancien varois espère faire partie de la remontée australienne.