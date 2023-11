En fin de contrat à l'issue de la saison avec le Castres olympique, Baptiste Delaporte (26 ans) va prolonger l'aventure dans le Tarn. Selon nos informations, le troisième ligne va prolonger son contrat de trois saisons supplémentaires avec le CO, soit jusqu'en 2027.

Titulaire ce samedi soir face au Stade toulousain lors de la victoire castraise, Baptiste Delaporte est un cadre de l'effectif bleu et blanc. Au club depuis 2011, la belle histoire entre le CO et le flanker va se poursuivre.

Selon nos informations, Delaporte va prolonger son contrat de trois saisons supplémentaires dans le Tarn, soit jusqu'en 2027. Cette saison, celui qui a débuté le rugby à Labruguière (Tarn) a pris part à six rencontres avec le Castres olympique, dont trois dans la peau d'un titulaire.

Pur produit de la formation tarnaise, le troisième ligne a découvert le monde professionnel en 2017 sous le maillot bleu et blanc. Dès sa première saison chez les pros, il est sacré champion de France sous les commandes de Christophe Urios. Il en est désormais à plus de cent matchs sous la tunique castraise.

L'effectif du CO prend forme pour la saison prochaine

En plus de Delaporte, les dirigeants tarnais ont déjà acté neuf prolongations de contrat ces dernières semaines. On pense ici à celles de Tichit, Chilachava, Azar, Walcker, Ardron, Cope, Doubrère, Arata et Palis.

Au rayon des recrues, le pilier Will Collier, les deuxième ligne Paul Jedrasiak et Guillaume Ducat et l'arrière polyvalent Rémy Baget se sont engagés.