Sur son site officiel, l'ASM a annoncé ce jeudi que le contrat de son deuxième ligne Paul Jedrasiak (30 ans, 10 sélections) ne serait pas reconduit à l'issue de la saison. Historique du club, il va quitter Clermont après treize années en Jaune et Bleu.

"Le club souhaite témoigner sa reconnaissance et son affection à celui qu’il a vu grandir et franchir toutes les étapes vers le haut niveau qui est le sien depuis une dizaine d’années". C'est par ces mots que l'ASM a annoncé ce jeudi le départ de Paul Jedrasiak à l'issue de la saison. Le champion de France 2017 et le club ont après "une mûre réflexion, pris une familiale et sportive qui a guidé le seconde ligne auvergnat vers un nouveau challenge". International français aux dix sélections, Jedrasiak était arrivé en 2010 en Auvergne, alors qu'il n'était encore qu'espoir.

?Communication Officielle ???? ?????????



L’ASM Clermont Auvergne et Paul Jedrasiak ont décidé de ne pas poursuivre l’aventure au-delà de cette saison 2023-24. Après une mûre réflexion, c’est une décision familiale et sportive qui a guidé le seconde ligne auvergnat… pic.twitter.com/xCAI0a76dV — ASM Rugby (@ASMOfficiel) October 19, 2023

Champion de France en 2014 avec les Espoirs, il s'est ensuite imposé comme un joueur implacable dans le XV Clermontois au fil de la décennie. "En 11 saisons, Paul a disputé près de 200 matchs et a toujours été un exemple en termes d’implication et de comportement incarnant les valeurs de notre club", a déclaré l'ASM. Le club auvergnat a, selon nos informations, déjà acté la venue du Palois Guillaume Ducat pour compenser ce départ. Selon l'Équipe, Jedrasiak pourrait lui rebondir à Castres la saison prochaine. Un contrat de trois ans est évoqué dans le Tarn.