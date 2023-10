En marge des festivités pour célébrer les titres de 1993 et 2013 et du match amical entre Castres et le Leinster, Pierre-Yves Revol a annoncé une bonne nouvelle aux supporters castrais. Le président castrais a officialisé la prolongation de contrat de Santiago Arata (27 ans).

En voilà une excellente nouvelle pour le CO ! Alors qu'un possible départ était évoqué, notamment du côté du Stade toulousain, Santiago Arata va finalement poursuivre l'aventure dans le Tarn. C'est Pierre-Yves Revol en personne qui a annoncé cette prolongation ce samedi 7 octobre. Arrivé en 2020 à Castres, le demi de mélée urugayen est aujourd'hui un des cadres de l'effectif bleu et blanc. La saison dernière, il a disputé 17 rencontres, dont 14 dans la peau d'un titulaire. Ces dernières semaines, il a disputé la Coupe du monde avec Los Teros. Il a été titularisé lors des quatres rencontres de l'Uruguay dans la poule A, celle de la France. Pour l'instant, on ne connaît la nouvelle durée de contrat du joueur de 27 ans. Ce qui est désormais certain, c'est qu'Arata ne quittera pas le Tarn à l'issue de cette saison 2023/2024.