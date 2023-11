Ravi d’avoir remporté le derby de la mort dans lequel il a signé une très belle prestation, le troisième ligne Patrick Sobela estime que cette victoire marque un tournant dans la saison catalane…

Vu du terrain, quelle était l’intensité de ce derby de la mort ?

Je viens de vivre 80 minutes de combat intense, je peux vous assurer que je vais bien dormir ce soir… (rires)

Cette victoire a mis du temps à se dessiner…

Oui, mais on s’était mis des objectifs avant le match : d’abord, de rester solidaires car les derbys se jouent toujours jusqu’à la dernière minute. Rester positifs aussi, on a réussi a se galvaniser jusqu’à la fin du match.

Montpellier a pourtant fait une meilleure entame…

C’est vrai. Je pense que cela venait d’un trop-plein d’envie. On faisait trop de fautes qui nous empêchaient d’enchaîner les temps de jeu, ou de basculer sur du positif. Cela venait aussi peut-être du derby, de la pression du match… on a parfois perdu notre sang-froid.

Cela vous fait du bien sur le plan mental ?

Oui, beaucoup. Ce n’est pas le tournant, mais un des tournants de notre saison. Il y en aura d’autres. Mais cette victoire nous sort de la quatorzième place. C’est un derby gagné dont on sort avec de nouvelles certitudes. C’est un match charnière. On pensait que nous avions lancé notre saison sur la victoire contre Toulon, mais je pense plutôt que c’est cette victoire qui lance notre saison. On a vraiment montré qu’on avait les armes pour prétendre à plus.

L'Usap s'adjuge le match de la peur face au MHR. Les Catalans auront vu leur avance rattrapée malgré une supériorité numérique puis longtemps poussé pour repasser devant.



Le résumé du match > https://t.co/RXWMp7BJHI pic.twitter.com/tiWXM9MIox — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) November 18, 2023

On a l’impression que cette victoire valide vos trois dernières sorties…

C’est ça. C’est ce que nous disait le coach (Franck Azéma, ndlr.) dans les vestiaires. Ce soir, on engrange un truc en plus. Comme la semaine dernière, et celle d’avant. On avance à chaque match, on trouve un peu plus de cohésion entre nous… C’est bien.

La pack catalan s’est montré très performant ce soir…

Avec le pack qu’on a… Je crois que c’est l’un des plus gros packs avec lequel j’ai joué. Franchement, quand tu joues avec des avants comme ça, je suis serein pour les déplacements (rires). Plus sérieusement, on va rester sérieux, on va rester humbles et espérer encore décrocher de belles victoires.

Cette quatorzième place était-elle pesante ?

Franchement, on est content de la quitter. Je ne dirais pas pesant. Mais il fallait absolument rester proche des autres équipes. On savait qu’à un moment ou à un autre, tout le travail qu’abat le groupe et le staff allait payer. Donc ce n’était pas pesant, mais à mes yeux cette quatorzième place ne reflétait pas la qualité de ce travail.