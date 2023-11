Castres a battu Toulouse 31 à 23 après une superbe partie, riche de six essais. David Darricarrère, entraîneur adjoint du CO, se félicitait de la qualité du jeu des Tarnais. Même s’il regrettait que son équipe ne soit pas allée chercher un bonus offensif à sa portée.

Quelle est votre première réaction après ce brillant succès face à Toulouse ?

C’était une victoire aux forceps on va dire . Il fallait de l’engagement physique, mais aussi du déplacement. Toulouse, c’est une équipe qui bouge énormément et il fallait qu’on réponde présent aussi dans ce secteur là. Après, on a souffert d’un peu d’indiscipline, je le reconnais.

Vous avez marqué quatre essais dont deux de très belle facture avec des combinaisons de trois quarts….

Oui, c’est exact. Je leur avais demandé d’être ambitieux parce que tout ce qu’on fait à l’entraînement mérite d’être reproduit sur le terrain. On a marqué un très joli essai, voire deux ; on a joué souvent debout, avec pas mal de prises d’intervalles. Oui, je suis heureux de tout ça.

Vous gagnez, mais vous finissez le match avec 14 pénalités contre vous alors que Toulouse n’a été sanctionné que neuf fois. Qu’en pensez-vous ?

On met beaucoup d’engagement, on se laisse emporter. On devrait être plus froids sur certaines situations, je le reconnais. On doit se contrôler pour ne pas se mettre à la faute trop facilement, car ça aurait pu nous coûter très cher.

Vous voilà à égalité avec les deux clubs franciliens en tête du championnat avec 23 points . Que dites-vous de ça ?

Nous n’y pensons pas trop. Je dirais que c’est un bon début de saison. Mais il y a peu de journées de jouées et certaines équipes en difficulté vont redresser la barre.

Pouvez-vous nous dire un mot sur Adrea Coacagi, auteur d’un essai superbe et très à son avantage ce soir ?

Oui, mais ça fait un moment qu’il est à son avantage, non ? Je le sens épanoui, il se lâche de plus en plus. C’est un énorme puncheur. Sur le plan offensif, il se retrouve dans des situations de plus en plus intéressantes.

Vous voulez parler des transmissions ?

Oui, il a fait beaucoup de progrès là-dessus. Il n’osait pas trop jusqu’à présent, alors qu’il sait le faire, mais quand il doit jouer devant la défense adverse, il a encore certains freins.

Il va falloir la bouger votre paire de centre Séguret-Cocagi, vu tout ce qu’elle montre en ce moment, non ?

Oui, vous voulez dire que j’ai deux internationaux qui vont arriver un Fidjien (Botitu, NDLR) et un Néo-Zélandais (Goodhue, NDLR). Mais c’est très bien. Ca va hausser le niveau et donner de l’émulation au groupe.

On vous a senti un peu ennuyé de ne pas voir votre équipe attaquer encore plus en toute fin de partie...

Sur les deux derniers ballons, on a tapé en touche au lieu d’aller chercher un essai. On était forcément un peu pris par l’enjeu. Par l’événement que représentait cette victoire sur Toulouse.

Les joueurs étaient contents de laisser Toulouse sans bonus défensif peut-être...

Je ne vois pas les choses comme ça. Je voulais qu’on marque un essai de plus, pour aller chercher le bonus offensif qui aurait été la marque de notre ambition et de notre esprit conquérant . On était à quatre-deux, ils étaient à quatorze (carton jaune de Tauzin, NDLR). Il n’ y avait que que du plaisir à prendre à ce moment-là. Mais ça ne gâche pas tout le contenu de la partie.

Même si ça n’est pas votre domaine premier de . compétence, on a senti que votre pack a tenu la route …

Oui,les avants ont fait le boulot. Il y a eu des révélations. Je pense notamment à Lois Guerrois-Galisson, un an de professionnalisme et qui s’est retrouvé à pousser à gauche contre le grand Stade Toulousain . C’est très intéressant.