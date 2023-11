Déçu de ne pas valider à domicile le succès obtenu la semaine dernière à Montpellier, le pilier droit international regrettait la première période complètement manquée par les siens.

À chaud, comment analysez-vous le revers concédé par l’ASM devant des Toulonnais qui avaient pourtant fait largement tourner ?

C’est frustrant de terminer un match comme ça, qui plus est avec une possession sur la ligne adverse… Mais le gros regret n’est pas là, il est surtout sur la première mi-temps où nous n’avons pas été assez dynamiques. Après, il ne faut pas tout jeter non plus. Ce genre de rencontre très accrochée, ça se joue à la pièce.

Qu’est-ce qui n’a pas fonctionné, lors de ce premier acte ?

Il y a eu des erreurs de placement, des plaquages manqués… Comme je l’ai dit, on a manqué de dynamisme et de déplacement à mes yeux, en attaque comme en défense. Il y a eu du mieux en deuxième mi-temps, cela n’a pas suffi. Mais il n’y a rien d’alarmant, notre prestation n’a pas été catastrophique non plus. C’est juste dommage de ne pas valider notre victoire à Montpellier.

On dit que l’on joue comme on s’entraîne… Les mauvaises conditions d’entraînement de cette semaine ont-elles pesé sur votre prestation ?

Non, parce qu’on a essayé de s’adapter. On s’est entraîné comme on a pu, mais on s’est entraîné… On pourrait se cacher derrière cela mais à mes yeux, ce n’est pas la principale raison de cette défaite.

Un petit mot quant à la retraite d’Alun-Wyn Jones, que vous avez croisé à de nombreuses reprises sur le circuit international...

Cela a été un très grand joueur et un plaisir de jouer contre lui. C’était un peu bizarre de le voir terminer sa carrière ici, au Michelin, mais on ne peut que le féliciter pour la victoire et surtout pour son immense carrière. Il faut lui souhaiter une belle retraite, car il a marqué l’histoire de notre sport.