Alun Wyn Jones va disputer son dernier match de rugby professionnel sur la pelouse de Clermont (ce samedi, 17 heures). L'ASM a d'ailleurs remis un maillot en guise d'hommage à la carrière immense du deuxième ligne gallois.

Alun Wyn Jones repartira de Clermont avec un souvenir. Par l'intermédiaire d'Étienne Falgoux, le club auvergnat a remis un maillot au deuxième ligne gallois une heure avant le coup d'envoi de la rencontre entre l'ASM et le RCT. Capitaine des Varois ce samedi, l'ancien Ospey va disputer son dernier match de rugby professionnel au stade Marcel-Michelin. Avec 158 sélections au compteur pour le pays de Galles, Alun Wyn Jones est une véritable légende du XV du Poireau.

?\ud83c\udffb‍?\ud83c\udffc Lors du #Toss Les Clermontois ont remis, par l intermédiaire de leur capitaine, Etienne Falgoux un maillot en hommage à la carrière phénoménale d’Alun Wyn Jones (158 sélections avec @WelshRugbyUnion ) pour son dernier match de rugby qu’il va disputer sur la pelouse du… pic.twitter.com/C7yI14PlLC — ASM Rugby (@ASMOfficiel) November 18, 2023

Sur les réseaux sociaux, plusieurs groupes de supporters clermontois ont également appelé à rendre hommage à l'un des plus grands monuments du rugby international. À trente-huit ans, Alun Wyn Jones va terminer une carrière forte de cinq Tournois des Six Nations (2008, 2012, 2013, 2019 et 2021) et quatre participations à la Coupe du monde (2007, 2011, 2015, 2019). En 2019, Jones avait d'ailleurs été élu joueur du Tournoi des 6 Nations.