S’il savourait ce succès acquis malgré un fort turnover pour la der’ de la légende Alun-Wyn Jones, Jérémy Sinzelle appelait à la remise en question rapide, pour valider la victoire sur la pelouse de Mayol.

Nous auriez-vous cru, si l’on vous avait prédit une victoire à Clermont malgré le large turnover opéré par Pierre Mignoni ?

Non, clairement, on ne s’y attendait pas. Mais ce succès récompense tout un groupe. On est à la septième journée, tout le monde a eu du temps de jeu, et ça doit causer quelques bons maux de tête à nos entraîneurs. Maintenant, on connaît la difficulté de ce Top 14. On va enchaîner trois rencontres à domicile, et il faut qu’on confirme ce résultat à la maison sinon il n’aura servi à rien. Regardez Clermont : ils venaient de gagner à Montpellier, mais ils ont perdu à domicile dans la foulée. On est prévenu, alors il faut se remettre vite au travail dès lundi.

On a senti le groupe très soudé autour du dernier match d’Alun-Wyn Jones...

C’est complètement ça. Il a remis les maillots aux avants avant le match, c’est une légende de ce sport qui est venue terminer sa carrière chez nous, et c’était normal de construire son dernier match autour de lui. Il a reçu des messages de ses amis toute la semaine… Par rapport à tout ce qu’il nous a apporté pendant quatre mois, on se devait de réaliser un grand match pour sa dernière.

En ce qui vous concerne, vous n’étiez pas sur la feuille. Mais une rage de dents de Rabut a tout chamboulé… Quand l’avez-vous appris ?

Ce matin, à 8h45, j’avais un message du manager. Je n’avais pas trop préparé ce match mais ce n’est pas bien grave, il fallait juste s’accrocher.

À chaud, quel regard portez-vous sur la prestation de votre jeune troisième ligne Jules Coulon, auteur d’un doublé ?

C’est pour cela que cette victoire est un beau message du groupe. Jules a marqué deux essais, mais pas seulement. Il a beaucoup plaqué, il a aussi contesté plusieurs ballons… Avec Matteo Le Corvec, il a formé une belle petite troisième ligne et forcément, ça ne peut qu’être de bon augure pour la suite.