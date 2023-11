Dans une rencontre marquée par un énorme suspense, les deux jeunes troisième ligne "made in RCT" ont donné le ton d'une prestation d'ensemble pleine d'envie pour le dernier match officielle de la légende galloise.

Les tops

Jules Coulon - Mattéo Le Corvec

Difficile de dissocier dans leur évaluation les deux jeunes flankers alignés par Pierre Mignoni. Car s’ils dépassaient à peine à eux deux l’âge de leur capitaine Alun-Wyn Jones (on caricature, hein…) les deux minots du pack ont brassé de la viande comme quatre. On accordera évidemment ici une mention spéciale à Jules Coulon qui, pour sa 13e titularisation en Top 14, a probablement livré son match référence, avec plusieurs contests récompensés et surtout un doublé dans des registres très différentes (pick and go à la 27e, à la course à la 55e). Mais si Coulon a ainsi pu briller, c’est aussi parce que son alter ego au maillot floqué du 7 s’est démené dans l’ombre comme un beau diable, fauchant au ras du sol les gros porteurs auvergnats sans compter son énergie, pendant près d’une heure...

Noah Lolesio

Pour son ultime sortie sous le maillot du RCT, l’ouvreur australien a signé une prestation qui le fera probablement regretter sur la Rade. En effet, dans le sillage de son précédent match face au racing 92, le Wallaby s’est montré très discipliné dans la conduite de la stratégie au pied, et très inspiré dans son occupation. Mieux encore : celui-ci a réussi un 100 % dans ses tirs au but d’autant plus appréciable que la plupart de ses frappes étaient situées dans des angles très difficiles (15 points au total). De quoi largement faire oublier ce petit "oubli" défensif sur Yato à la 6e…

Folau Fainga’a

S’il se trouve un peu seul au poste de talonneur de l’ASM en ce moment, le Wallaby ne semble pas vraiment en être dérangé… Déjà excellent lors du succès à Montpellier la semaine dernière, Folau Fainga’a a remis le couvert sans trembler. Précis sur les fondamentaux du poste que demeurent la mêlée et la touche (où sa complicité avec son compatriote a fait merveille samedi, et probablement une grosse différence avec un alignement toulonnais peu inspiré), Fainga’a s’est aussi fait remarquer par une appréciable activité dans le jeu. C’est d’ailleurs lui qui a inscrit l’essai qui permit aux Auvergnats de ne pas douter à la 32e, sur un coup qui était pourtant loin d’être fait puisqu’il lui fallut, dans le couloir des cinq mètres, faire exploser le plaquage du jeune Domon avant de résister au retour de Wainiqolo. Malheureusement, en fin de match, il ne lui restait plus grand-chose dans les chaussettes, à l’image de cet en-avant commis sur le dernier ballon...

Toulon a livré un match titanesque à Clermont et s'impose au Michelin (30-27). Avec une équipe largement remaniée, le RCT réalise un gros coup à l'inverse de l'ASM qui perd son premier match à domicile.



Le résumé du match > https://t.co/zDKZbk1Eln pic.twitter.com/i4FmMWkbSq — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) November 18, 2023

Les flops

Étienne Falgoux

Le capitaine auvergnat l’a eue dure face au RCT. On veut bien entendre l’argument du coaching préparé pour mieux revenir lorsque Christophe Urios l’appela sur le banc dès la 34e minute, on on n’est pas tout à fait convaincu pour autant. Et en tout état de cause, son retour sur la pelouse pour gérer la fin de match à la place de Bibi Biziwu n’a pas eu l’effet escompté car, s’il se montra dominateur sur une ou deux mêlées, c’est bien lui qui fut sanctionné du carton jaune prélude à l’essai de la victoire toulonnaise, signé Wainiqolo. Une expulsion qui obligea les siens à terminer à 14 contre 15 et pesa forcément de tout son poids, lors du bras de fer de la dernière action...

Thibautd Lanen

Titulaire en deuxième ligne côté, le jeune Auvergnat a réalisé une première mi-temps des plus poussives. Absent des débats dans le combat, dépassé dans les duels et bousculé dans les rucks, celui-ci fut même victime dès la mi-temps duc coaching de Christophe Urios, qui fit entrer à sa place Miles Amatosero. Une rencontre à oublier.

Christopher Tolofua

Pour son retour à la compétition, l’ancien Toulousain n’a pas été vraiement gâté. Et si la piètre prestation de l’alignement toulonnais ne saurait lui être entièrement reprochée, il en porte forcément une bonne responsabilité, avec plusieurs lancers manqués. Son activité dans le jeu n’a pas totalement compensé ce débit puisque c’est lui qui, à la 71e, fut sanctionné pour une faute au sol du carton jaune qui aurait pu faire basculer le match du côté clermontois. Tolofua eut toutefois la bonne idée de se rattraper lors de son entrée en jeu sur la dernière séquence défensive, durant laquelle il s’est démultiplié.